В Украине могут повысить тарифы на свет почти на 33%: нардеп объяснил причину (видео)

По словам нардепа Алексея Кучеренко, сегодня бюджету не хватает средств. До недавнего времени деньги шли из бизнеса, сейчас же компании не справляются с нагрузкой.

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Гражданам Украины придется платить за электроэнергию по себестоимости, поскольку правительству нужны средства для восстановления энергосистемы, поврежденной российскими обстрелами. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил в эфире "Київ24". Видео опубликовано на канале Кучеренко в YouTube.

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По его словам, расчеты показали, что себестоимость электроэнергии составляет 3,5 гривны, тогда как сейчас за нее платят 2,64.

"Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же, я думаю, и 99% людей", — заявил Кучеренко.

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Он добавил, что все же понимает, в каком положении оказались энергетики, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", чьи объекты подвергаются разрушениям.

На сегодня в бюджете не хватает средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для граждан, уточнил Кучеренко.

По его словам, до недавнего времени средства шли из бизнеса, но сейчас компании не справляются с такой нагрузкой.

Напомним, что прежде нардеп заявлял, что Минэнерго совместно с национальным регулятором НКРЭКУ могут пересмотреть тариф на свет, чтобы восстановить энергосистему после обстрелов.

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