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Украина

Бюджет и промышленность уже не могут тянуть на себе бремя финансирования льготного тарифа на свет, — Кучеренко

Фото: Logan Kirschner: Pexels
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Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен быть установлен на уровне, который бы покрывал себестоимость производства электроэнергии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Убытки от продажи (электроэнергии — ред.) населению ложатся на промышленность, на бизнес, на бюджет и они уже не тянут это. Поэтому просто спокойно надо было аккуратно выводить, хотя бы до себестоимости доводить цену на электроэнергию. Я не говорю о рыночной цене", — сказал он.

Кучеренко пояснил, что приблизительная себестоимость электроэнергии составляет где-то 3,5 грн/кВт-ч и он убежден, что это несправедливо, что некому компенсировать разницу между текущим тарифом и стоимостью производства электроэнергии.

Он подчеркнул, что в то же время малообеспеченные люди должны иметь субсидии, чтобы они не чувствовали изменения тарифа.

"Я думаю, сейчас Минэнерго готовит расчеты, уже вчера была информация, я думаю, что они готовят. Почему? Это не на осень. Это буквально с 1 мая, с 1 июня. Потому что 30 апреля заканчивается постановление о предыдущем вот этом механизме действия возложения специальных обязанностей, которые регулируют эту цену", — добавил Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что международные партнеры не будут давать Украине деньги на покрытие разницы между установленным тарифом на свет и себестоимостью электроэнергии.

"Просто они будут мониторить это, а бизнес не потянет этого по целому ряду причин. Мы и так смотрим, что с ценами на товары, на услуги происходит", — подчеркнул Кучеренко.

Ранее в Министерстве энергетики заявили, что сейчас изучается возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.