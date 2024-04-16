Бюджет и промышленность уже не могут тянуть на себе бремя финансирования льготного тарифа на свет, — Кучеренко

Related video

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен быть установлен на уровне, который бы покрывал себестоимость производства электроэнергии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Убытки от продажи (электроэнергии — ред.) населению ложатся на промышленность, на бизнес, на бюджет и они уже не тянут это. Поэтому просто спокойно надо было аккуратно выводить, хотя бы до себестоимости доводить цену на электроэнергию. Я не говорю о рыночной цене", — сказал он.

Кучеренко пояснил, что приблизительная себестоимость электроэнергии составляет где-то 3,5 грн/кВт-ч и он убежден, что это несправедливо, что некому компенсировать разницу между текущим тарифом и стоимостью производства электроэнергии.

Он подчеркнул, что в то же время малообеспеченные люди должны иметь субсидии, чтобы они не чувствовали изменения тарифа.

"Я думаю, сейчас Минэнерго готовит расчеты, уже вчера была информация, я думаю, что они готовят. Почему? Это не на осень. Это буквально с 1 мая, с 1 июня. Потому что 30 апреля заканчивается постановление о предыдущем вот этом механизме действия возложения специальных обязанностей, которые регулируют эту цену", — добавил Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что международные партнеры не будут давать Украине деньги на покрытие разницы между установленным тарифом на свет и себестоимостью электроэнергии.

"Просто они будут мониторить это, а бизнес не потянет этого по целому ряду причин. Мы и так смотрим, что с ценами на товары, на услуги происходит", — подчеркнул Кучеренко.

Ранее в Министерстве энергетики заявили, что сейчас изучается возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.