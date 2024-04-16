Бюджет та промисловість вже не можуть тягнути на собі тягар фінансування пільгового тарифу на світло, — Кучеренко

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Тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути встановлений на рівні, який би покривав собівартість виробництва електроенергії. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Збитки від продажу (електроенергії – ред.) населенню лягають на промисловість, на бізнес, на бюджет і вони вже не тягнуть це. Тому просто спокійно треба було акуратно виводити, хоч би до собівартості доводити ціну на електроенергію. Я не говорю про ринкову ціну", — сказав він.

Кучеренко пояснив, що приблизна собівартість електроенергії становить десь 3,5 грн/кВт-г і він переконаний, що це несправедливо, що нема кому компенсувати різницю між поточним тарифом та вартістю виробництва електроенергії.

Він підкреслив, що водночас малозабезпечені люди повинні мати субсидії, щоб вони не відчували зміни тарифу.

"Я думаю, зараз Міненерго готує розрахунки, вже вчора була інформація, я думаю, що вони готують. Чому? Це не на осінь. Це буквально з 1 травня, із 1 червня. Тому що 30 квітня закінчується ухвала про попередній ось цей механізм дії покладання спеціальних обов'язків, які регулюють цю ціну", — додав Кучеренко.

Нардеп наголосив, що міжнародні партнери не будуть давати Україні гроші на покриття різниці між встановленим тарифом на світло та собівартістю електроенергії.

"Просто вони моніторитимуть це, а бізнес не потягне цього з цілої низки причин. Ми й так дивимося, що із цінами на товари, на послуги відбувається", — підкреслив Кучеренко.

Раніше в Міністерстві енергетики заявлили, що зараз вивчається можливість перегляду тарифу на електроенергію для населення.