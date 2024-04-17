Тариф на электроэнергию могут повысить уже летом, — СМИ (инфографика)

Рост тарифов, как утверждают журналисты, неизбежен в условиях многомиллиардных потерь, которые понесла украинская энергетика из-за атак РФ.

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В Украине летом, вероятно, произойдет повышение тарифов на электроэнергию. Но решение об увеличении расценок не успеют принять до мая. При этом в прошлом Министерство энергетики отвергало заявления о планируемом повышении цен на электроэнергию перед новыми атаками РФ на энергосистему. Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

В материале пишут, что потенциальный ущерб от атаки со стороны РФ может оцениваться в миллиарды долларов, учитывая возможные разрушения нескольких тепловых электростанций и значительные повреждения ДнепроГЭС.

Также в источнике сообщается, что в правительстве пока нет окончательного предложения относительно возможного тарифа. Вероятно, повышение не приведет к увеличению стоимости 1 кВт*ч свыше 3 грн. Однако остается неясным, как энергосистема справится с возможными новыми атаками врага и когда они могут произойти.

"В мае точно тариф не изменится", — заявили в правительстве в комментарии журналистам.

В качестве примера приводится прошлогодняя ситуация, когда обсуждения о тарифе в правительстве, министерствах и профильных комиссиях продолжались почти полгода, и в итоге удалось повысить тариф лишь с июня.

Тариф на электроэнергию могут повысить уже летом

Как показывает график, тарифы для населения оставались неизменными с октября 2021 года по июнь 2023 года. И тогда это решение было принято исключительно в связи с необходимостью восстановления энергосистемы после обстрелов. Ущерб, причиненный Россией в результате последних обстрелов, все еще подсчитывается, но оценки могут достигать миллиардов долларов.

В материале подчеркивают, что, если до начала масштабных обстрелов энергетических объектов в правительстве не рассматривалась возможность повышения тарифов, то в настоящее время этот вопрос активно изучается. Скорее всего, избежать повышения цен не удастся. Однако до сих пор остается много неопределенностей.

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