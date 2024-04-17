Тариф на електроенергію можуть підвищити вже влітку, — ЗМІ (інфографіка)

Зростання тарифів, як стверджують журналісти, неминуче в умовах багатомільярдних втрат, яких зазнала українська енергетика через атаки РФ.

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В Україні влітку, ймовірно, відбудеться підвищення тарифів на електроенергію. Але рішення про збільшення розцінок не встигнуть ухвалити до травня. Водночас в минулому Міністерство енергетики відкидало заяви про плановане підвищення цін на електроенергію перед новими атаками РФ на енергосистему. Про це повідомляє видання OBOZ.UA.

У матеріалі пишуть, що потенційний збиток від атаки з боку РФ може оцінюватися в мільярди доларів, з огляду на можливі руйнування кількох теплових електростанцій і значні пошкодження ДніпроГЕС.

Також у джерелі повідомляється, що в уряді поки що немає остаточної пропозиції щодо можливого тарифу. Імовірно, підвищення не призведе до збільшення вартості 1 кВт*год понад 3 грн. Однак залишається незрозумілим, як енергосистема впорається з можливими новими атаками ворога і коли вони можуть відбутися.

"У травні точно тариф не зміниться", — заявили в уряді в коментарі журналістам.

Як приклад наводять торішню ситуацію, коли обговорення про тариф в уряді, міністерствах і профільних комісіях тривали майже пів року, і в підсумку вдалося підвищити тариф лише з червня.

Тариф на електроенергію можуть підвищити вже влітку

Як показує графік, тарифи для населення залишалися незмінними з жовтня 2021 року по червень 2023 року. І тоді це рішення було ухвалено виключно у зв'язку з необхідністю відновлення енергосистеми після обстрілів. Збиток, заподіяний Росією внаслідок останніх обстрілів, все ще підраховують, але оцінки можуть сягати мільярдів доларів.

У матеріалі підкреслюють, що, якщо до початку масштабних обстрілів енергетичних об'єктів в уряді не розглядали можливість підвищення тарифів, то нині це питання активно вивчають. Найімовірніше, уникнути підвищення цін не вдасться. Однак досі залишається багато невизначеностей.

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