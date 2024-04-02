До 200 тисяч гривень: хто в Україні отримує найбільші пенсії

Деякі категорії українців щомісяця можуть отримувати грошові виплати, які в 50 разів більші, ніж середній розмір пенсії більшості громадян. Пов'язано це з правилами розрахунку.

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Більша половина українців отримують пенсійні виплати в розмірі менше 4 тисяч гривень. Водночас у деяких категорій громадян ця сума в 50 разів більша. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Йдеться про колишніх суддів, середня пенсія яких стартує від 100 тисяч гривень, але й це не є межею. Деякі особи можуть сягати суми у 200 000 гривень щомісяця.

Примітно, що для звичайних українців ситуація складається кардинально інакше — приблизно в 50 разів менше грошей їм приходить на рахунок щомісяця, до 4 тисяч гривень. Відповідно, вважається, що саме колишні судді є найбагатшими українськими пенсіонерами.

Пов'язана така кардинальна різниця з тим, що правила розрахунку відрізняються один від одного. Річ у тім, що мінімальна пенсія судді становить 50% їхнього останнього заробітку. Плюс до цього у них є можливість додавати додаткові 2% за кожен рік роботи після 20 років стажу.

Водночас, такі бонуси є обмеженими. Максимальний розмір пенсії може становити лише 90% їхнього останнього заробітку. Відповідно, максимальні виплати можуть отримувати ті судді, у яких за плечима не менше 40 років стажу.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, кому з українців і коли збільшать пенсії цього року. Перерахунок пенсії відбудеться в автоматичному порядку. Українцям не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Також повідомлялося, що у квітні відразу у двох категорій українців має зрости сума пенсійних виплат. Водночас підвищення зможуть відчути не всі і не відразу, розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.