Дві категорії українців отримають надбавку до пенсії з 1 квітня: як зростуть виплати

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій, у результаті громадянам не потрібно додаткового звертатися до Пенсійного фонду.

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З 1 квітня в Україні автоматично перерахують виплати деяким пенсіонерам. Йдеться про працюючих пенсіонерів та громадян від 65 років з повним стажем. Фокус розповідає детальніше про підвищення.

Зростання виплат працюючих пенсіонерів

Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", постановою Кабміну №185 і постановою правління ПФУ №10-1, пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку виплат продовжили працювати та набули два роки стажу або менше, але після попереднього перерахунку пройшло два роки, автоматично перерахують пенсію.

У ПФУ розповіли, що перерахунок відбудеться з урахування страхового стажу. У ПФУ зауважили, що пенсія обчислюватиметься з того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи перерахунку, або з врахуванням заробітку, який людина отримала вже після призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Тоді як не змінюватиметься показник середнього доходу, який враховувався під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Перерахунок проведуть після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості щодо сплати єдиного внеску за I квартал 2024 року, строк подачі звітів — до 10 травня. У результаті збільшену пенсію громадяни отримають орієнтовно в червні.

Зростання пенсії для 65-річних громадян

У ПФУ додали, що працюючим пенсіонерам, що отримують пенсію за вислугу років, перерахунок проведуть у разі досягнення пенсійного віку.

Крім цього, з 1 квітня зросте мінімальна пенсія для 65-річних громадян, які мають повний стаж — 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Їхня мінімальна пенсія повинна становити 40% від мінімальної зарплати, яка зросла до 8 тисяч гривень. У результаті такі пенсіонери отримуватимуть щонайменше 3200 гривень.

Нагадаємо, після індексації пенсій у березні не у всіх громадян зросли пенсії до того рівня, який очікувався. У Пенсійному фонді пояснили, чому так сталося.

Раніше у ПФУ розповіли, що українці можуть розрахувати розмір майбутньої пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок. Це можна зробити через "пенсійний калькулятор".