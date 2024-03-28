У двох категорій українців зростуть пенсії: що особливого в перерахунку виплат у квітні

Перерахунок пенсійних виплат відбудеться автоматично, тому громадянину не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду. Проте підвищення зможуть відчути не всі та не відразу, розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

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З 1 квітня в Україні відбудеться зростання мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень, в результаті чого перерахують пенсію деяким громадянам. Детальніше про це розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін у виданні "На пенсії".

У кого зростуть пенсійні виплати у квітні

Громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж (30 років для жінок і 35 для чоловіків) матимуть підвищення виплат.

"Відчути підвищення зможуть лише ті особи, у кого загальний розмір пенсії невеликий — і то не факт", — пояснив він.

Коробкін зауважив, що згідно з постановою Кабміну №185 від 23 лютого 2024 року, в таких осіб пенсія не може бути меншою за 3370 гривень. Ця норма почала діяти з 1 березня, тому на практиці додаткове зростання пенсій мало хто відчує з 1 квітня.

"Мінімальна пенсійна виплата у таких людей вже сьогодні перевищує 3200 гривень, до яких мали б підтягнутися пенсії", — сказав Сергій Коробкін.

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам

Також перерахунок пенсій відбудеться для працюючих пенсіонерів з 1 квітня. Проте, за словами експерта, це буде зроблено із запізненням, зокрема в червні.

Такий перерахунок виплат відбувається автоматично. Сергій Коробкін уточнив, що щороку ПФУ перевіряє дані щодо сплати страхових внесків тих, хто стоїть у них на обліку. Зокрема, автоматичний перерахунок у квітні відбувається тоді, коли за результатами перевірки видно, що громадянин уже два роки без неврахованого стажу.

Коробкін зауважив, що останніми роками змінилися терміни подання звітності, тому в березні ПФУ ще немає відомостей про сплату внесків за перші місяці, тому зміна розміру пенсій визначиться тільки ближче до травня. А сам перерахунок відбудеться заднім числом.

Нагадаємо, в Україні одна категорія пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії в розмірі майже тисяча гривень. Йдеться про тих, хто отримає пенсію за віком, проживає один та потребує постійного стороннього догляду.

Раніше повідомляли, що після березневої індексації пенсії зросли менше, ніж очікувалося. У Пенсійному фонді розповіли, чому так сталося.