Деякі українці матимуть подвійне підвищення пенсій у квітні: на скільки зростуть виплати

На надбавку у квітні можуть не розраховувати пенсіонери, що продовжують працювати. Для них перерахунок відбудеться після звільнення з роботи.

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У квітні деякі громадяни отримають надбавку до пенсійних виплат у розмірі 520 гривень. Це стосується пенсіонерів віком від 65 років та зі стажем не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Про це повідомило видання "На пенсії".

Згідно з українським законодавством, такі пенсіонери не можуть отримувати виплати нижчі 40% мінімальної зарплати.

Збільшення мінімальної зарплати в Україні

З 1 січня в Україні зросла зарплата до 7100 гривень, проте перерахунок виплат для пенсіонерів від 65 років перенесли на березень, аби провести разом зі щорічною індексацією. Тому з 1 березня 65-річні громадяни з повним стажем роботи почали отримувати на 160 гривень більше — 2840 гривень замість 2680.

Перерахунок пенсій з 1 квітня

З 1 квітня в Україні знову підвищать мінімальну пенсію до 8000 гривень. У результаті для цієї категорії пенсіонерів відбудеться ще один перерахунок пенсій, зокрема вона не може бути нижчою за 3200 гривень. Через подвійне підвищення пенсійних виплат українці отримають надбавку в 520 гривень.

Кому не збільшать виплати

65-річні пенсіонери, які продовжують працювати, не отримають надбавку. Їхні виплати зміняться лише після звільнення та перерахунок пенсій з урахуванням актуальної мінімальної зарплати.

Нагадаємо, у березні під час індексації пенсій виплати зросли не у всіх пенсіонерів та значно менше, ніж очікувалося. У Пенсійному фонді зауважили, що на це було декілька причин.

Раніше у ПФУ розповіли, що українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії та вік виходу на пенсію через "пенсійний калькулятор". Для цього потрібно ввести свої дані та суму доходу в електронний сервіс.