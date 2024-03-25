Пенсія в Україні: як самостійно розрахувати розмір майбутніх виплат

В Україні створили спеціальний сервіс, де кожен громадянин може визначити розмір майбутньої пенсії і навіть вік її отримання. Для цього потрібно лише зареєструвати особистий кабінет на вебпорталі ПФУ та внести свої дані.

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У 2024 році українці мають можливість розрахувати розмір пенсійних виплат та вік виходу на пенсію, просто вводячи свої особисті дані та суму актуального доходу у електронний сервіс. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У відомості розповіли, що наразі розрахувати розмір майбутніх виплат можливо за допомогою "пенсійного калькулятора". Це електронний сервіс, який дозволяє визначити розмір майбутньої пенсії і навіть вік її отримання.

Як розрахувати розмір пенсії

Громадяни України можуть скористатися цим сервісом самостійно через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Проте, важливо перевірити, чи актуальні ваші особисті дані, такі як дата народження та стать, і у випадку необхідності внести правильні корективи.

На офіційному сайті фонду радять обрати відповідний алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними або враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку.

"При необхідності актуалізуйте дані щодо трудової діяльності — доповніть періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагуйте (за потреби) суми щомісячного заробітку. Натисніть "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповніть необхідні поля", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначають у ПФУ, результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України постійно.

"Кількість разів зміни чи уточнення вхідних даних та проведення розрахунку пенсії не обмежена", — додають у відомстві.

Який стаж необхідно мати для виходу на пенсію

Нагадаємо, аби вийти на пенсію за віком у 2024 році, необхідно напрацювати такий страховий стаж:

• у 60 років — від 31 року стажу;

• у 63 роки — від 21 до 31 року стажу;

• у 65 років — від 15 до 21 року.

Зазначимо, у випадку якщо у 65 років громадянин не має страхового стажу 15−20 років, то він не має права на пенсійні виплати. Такій людині призначається так звана соціальна пенсія за віком.

Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам можуть виплатити одразу шість пенсій. У ПФУ назвали умову, яку потрібно виконати для того, щоб отримати таку виплату. Також Фокус розповідав, як пенсіонери судяться з державою через пенсії.