В Україні по-новому рахуватимуть розмір пенсії: як зміняться виплати

Пенсія українських громадян складатиметься з двох частин — соціальна (буде однаковою для всіх громадян) та індивідуальна (залежатиме від стажу та заробітної плати).

Related video

В Україні проведуть пенсійну реформу, в результаті чого виплати громадян складатимуться з двох частин. Детальніше про це розповіло видання OBOZ.UA з посиланням на співрозмовників в уряді.

Після розрахунку за новою моделлю пенсії українців складатимуться з двох частин:

соціальної (базової);

індивідуальної (персональної).

У ЗМІ розповіли, що перша частина для всіх громадян буде однаковою, тоді як друга залежатиме від стажу та заробітної плати. У моделі, яку прорахують, кожному балу нададуть грошову оцінку.

Наприклад, у 2023 році в Литві кожен пенсійний бал коштував 5,7 євро. Таким чином за 35 років стажу із середньою зарплатою розмір індивідуальної пенсії склав 199,5 євро. Тоді як розмір соціальної був на рівні 246,21 євро. В результаті громадянин Литви, який вийшов на пенсію із середньою зарплатою та 35 роками стажу, отримав пенсію в розмірі 445,7 євро. Натомість середня пенсія в країні досягає 575 євро.

Нагадаємо, у квітні в деяких пенсіонерів зростуть пенсійні виплати через збільшення мінімальної заробітної плати. Зокрема, автоматичний перерахунок стосуватиметься громадян, яким понад 65 років та які мають повний стаж роботи, та працюючих пенсіонерів.

Раніше міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що є пенсіонери, які не отримають підвищення виплат після індексації. Йдеться про тих, хто вийшов на пенсію менш ніж три роки тому, та тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.