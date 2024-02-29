Збільшення пенсії в Україні: кому з пенсіонерів не підвищать виплати з 1 березня

Деякі групи людей пенсійного віку можуть не очікувати збільшення доходу. Наприклад, індексація не буде застосована до осіб, які вийшли на заслужений відпочинок менше ніж 3 роки тому й тих, чия пенсія нижча за мінімальну.

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Починаючи з 1 березня в Україні запланована щорічна індексація пенсій. Виплати збільшаться на 8% для мільйонів громадян. Однак не всі пенсіонери можуть очікувати на таке підвищення. Про те, які конкретно категорії громадян не отримають зростання виплат розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає "РБК-Україна".

У виданні зазначили, що індексацію пенсій проведуть для 10 мільйонів українців. До них входять:

9,5 мільйона одержувачів пенсії на загальних підставах;

596 тисяч колишніх співробітників силових відомств;

97,8 тисячі пенсіонерів, які отримують виплати пенсію по інвалідності внаслідок каліцтва чи захворювання через аварію на ЧАЕС.

Відповідна індексація потребує витрат у розмірі 3 мільярдів гривень на місяць, проте у держави є необхідні фінансові ресурси. Поповнення Пенсійного фонду України залежить від сплати єдиного соціального внеску, тому під час повномасштабної війни особливо важливо працювати офіційно. Перерахунок пенсій за перший місяць весни відбудеться автоматично, і українцям не потрібно буде подавати заяви.

Пенсії будуть індексовані з коефіцієнтом 1,0796. Мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, а максимальне — понад 1500 гривень.

Хто не отримає підвищення до пенсії з 1 березня

Певні групи пенсіонерів можуть не очікувати збільшення доходу. Індексація не буде застосована до осіб, які вийшли на заслужений відпочинок менше ніж три роки тому, а також до тих, чия розрахункова пенсія нижча за мінімальну.

Останнім держава уже компенсовує різницю для досягнення мінімального рівня пенсійних виплат. Таким чином, розмір їхніх виплат залишиться на тому ж рівні. Підвищення пенсій не буде реалізовано і для отримувачів високих пенсій.

Крім того, згідно із чинним українським законодавством, громадянам не можуть виплачувати пенсію, яка була б нижчою за мінімальне значення.

В таких випадках пенсіонерам надають доплати з метою підвищення розміру пенсії до мінімального рівня. Таким чином, виплати для цієї групи пенсіонерів зростуть у березні, але це фактично буде лише компенсацією доплати до мінімальної пенсії через індексацію. Іншими словами, для тих, хто увійшов у цю категорію, підвищення буде незначним.

Нагадаємо, 27 лютого у Пенсійному фонді України пояснили, як зміниться розмір пенсій після індексації у березні.

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