Індексація пенсій в Україні: як зростуть виплати громадянам із 1 березня

У ПФУ пояснили, що приходити у відділення для перерахунку не потрібно — його проведуть на основі справ. До пенсій, які не зростуть після індексації, встановлять щомісячну доплату.

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У Пенсійному фонді України розповіли, як зміняться розміри пенсій у зв’язку із запланованою на весну індексацією. Відповідна публікація з’явилася 27 лютого на урядовому порталі.

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій та підвищать мінімальні пенсії окремим віковим категоріям громадян, а також колишнім військовослужбовцям і постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи з інвалідністю.

Коефіцієнтом індексації буде 1,0796. Перераховуватимуть пенсії, які були призначені до 31 грудня 2023 року включно. До пенсій, розмір яких після індексації не збільшиться, встановлять щомісячну доплату — 100 гривень.

Також передбачають такі додаткові гарантії:

пенсія громадян 65 й більше років, які не працюють і мають страховий стаж 35 (чоловіки) або 30 (жінки) років, не може бути нижчою за 3370 гривень;

виплати пенсіонерам, які відсвяткували 80-річчя та мають страховий стаж 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки), не можуть бути нижчими за 3370 гривень;

пенсія українців віком 70—80 років, які мають страховий стаж 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), не може бути нижчою за 3240 гривень;

пенсіонерам, які відсвяткували 70-річчя та мають страховий стаж менш як 35 років (чоловіка) або 30 років (жінки), розраховують мінімальні виплати пропорційно до стажу, виходячи з 3240 гривень;

пенсія громадян віку 75—80 років, які мають страховий стаж не менш як 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки), не може бути нижчою за 3240 гривень;

виплати пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), особам із інвалідністю І групи не можуть бути нижчими за 2980 гривень;

іншим пенсіонерам, які не працюють (незалежно від віку), виплачуватимуть не менш ніж 2725 гривень.

"Розмір збільшення пенсії в результаті вищезазначених перерахунків не може бути меншим за 100 грн і більшим за 1500 гривень", — підкреслили в ПФУ.

Пресслужба додала, що перерахунок проведуть без звернень пенсіонерів — за матеріалами справ.

В OBOZREVATEL уточнили, що пенсії українців підвищать майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 гривні.

Середня пенсія має зрости з 5385 до 5717 гривень.

"Індексація враховує лише той розмір пенсії, що розрахований за формулою. Тобто якщо вам додатково підвищили виплати, наприклад, згідно з державними гарантіями, через додатковий стаж, доплати за будь-що, найімовірніше, цю "зайву" пенсію під час індексації враховано не буде", — пояснили в ЗМІ.

Тобто якщо пенсіонер, якому 65 і більше років, виконав норму за стажем, його мінімальний розмір пенсії становить 2840 гривень. Якщо за розрахунками виплати становлять 2700 гривень, держава все одно виплачує 2840 гривень. Однак за індексації приблизно на 13% підвищать не повну пенсію (2840), а її розрахунковий розмір (2700).

Нагадаємо, навесні українці можуть отримати деякі надбавки до пенсій. Журналісти розібралися, хто може розраховувати на додаткові гроші.

У Мінсоцполітики попередили, що деяким пенсіонерам можуть призупинити виплати на картку.