Підвищення пенсійних виплат: які будуть надбавки у березні та хто їх отримає

Пенсіонери в Україні мають можливість отримати додаткову виплату у вигляді надбавки на дітей, за понаднормовий стаж та за звання "Почесного донора України".

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Вже навесні українські пенсіонери зможуть отримати різні доплати до своїх пенсій. Таким чином їхні виплати можуть значно збільшитись. Про це пише "24 канал".

Щомісяця розмір пенсійних виплат для осіб, які досягли 70 років, зростає. Також надаються додаткові виплати до основної пенсії у місяць, коли у пенсіонера день народження.

Для отримання цієї доплати необов'язково звертатися додатково до Пенсійного фонду України. Розмір доплати залежить від віку пенсіонера. Тобто, чим старша людина, тим більша сума доплати до пенсії. Таким чином:

особи від 70 до 74 років включно — отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Які ще надбавки можна отримати

Пенсіонери в Україні мають можливість отримати й інші додаткові виплати. Зокрема, йдеться про надбавку на дітей.

Тобто особи пенсійного віку, які самостійно виховують дитину, можуть щомісячно мати надбавку у розмірі 150 гривень.

Окрім того, існує й надбавка за понаднормовий стаж. Розмір цієї доплати обчислюється індивідуально.

"За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 — понад 25 років чоловікам, 20 років жінкам) пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону", — пояснюють у ПФУ.

У той же час, з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросла до 2 361 гривень. Отже, максимальна сума доплати за кожний рік стажу становить 23,61 гривень.

У виданні наголошують, що за відповідною доплатою потрібно додатково звертатися у ПФУ. Для підтвердження стажу необхідно надати у Пенсійний фонд відповідні документи.

Також існує й надбавка за звання "Почесного донора України". Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Такий статус українцям надають, якщо вони безкоштовно здали:

40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;

60 доз плазми.

Індексація пенсій у березні

На початку березня планується значне підвищення розмірів пенсійних виплат. Попередній показник зростання пенсії — 13%.

Однак, не всі відчують цей перерахунок, йдеться про:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;

громадян, які отримують високі пенсії;

осіб, які мають виплати менші за мінімальні.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що не всі особи, яким не виплачується пенсія через недостатній страховий стаж, можуть отримувати тимчасову соціальну допомогу. Якщо людина отримує інші виплати, працює або має інші джерела доходу, то їй державні інстанції можуть відмовити в отриманні такого виду допомоги.