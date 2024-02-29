Незважаючи на повномасштабне вторгнення, пенсії в Україні зростають за графіком. Найближчими місяцями пенсійні виплати зростуть двічі: з 1 березня відбудеться загальна індексація, а з 1 квітня підвищать пенсії працюючим пенсіонерам. Фокус дослідив, що відбуватиметься з виплатами.

Related video

Індексація, що очікує на українських пенсіонерів, — вже третя з початку повномасштабної війни. З 1 березня 2024 року пенсії в Україні зростуть майже на 8%, а середня пенсія за прогнозами збільшиться до 5717 грн. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Від 100 до 1500 грн: як і кому підвищать пенсії в Україні з 1 березня та з 1 квітня".

У березні 2024 року перерахунок виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також з 1 березня на 8% буде проіндексовано пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Важливо

Де наші люди: чому співвідношення пенсіонерів і людей, які працюють, в Україні гірше, ніж у Європі

Розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки. Інфляція у 2023 році склала 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, — 7%.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 р. №185 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році", передбачено проведення індексації пенсій, призначених до 01.01.2024 у розмірі 1,0796, тобто на 7,96%. Як зазначила у розмові з Фокусом адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, мінімальна сума індексації згідно з пунктом 3 цієї постанови становитиме 100 грн, а максимальний розмір по аналогії з індексацією 2023 року обмежується сумою 1500 грн.

"Разом з тим, обмеження суми індексації розміром 1500 грн є протиправним, про що свідчать рішення судів по нашим клієнтам у 2023-му. Практика по цьому питанню поки що формується, але й у 2024 році ми плануємо продовжувати відновлювати порушені права пенсіонерів", — зазначила юристка.

За її словами, підвищення не отримають ті пенсіонери, яким пенсія призначена у 2024 році, а також ті, у яких розмір пенсії, призначеної до 01.01.2024, не досягав мінімального та які до такої пенсії отримували доплату до мінімального розміру. Справа в тому, що за рахунок індексації збільшиться їхній розмір пенсії, але водночас буде зменшено суму доплати в межах того самого мінімального розміру пенсії.

Ті, у кого розмір пенсії був нижче за мінімальний, підвищення не отримають Фото: УНІАН

З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

"Такі перерахунки не настільки кардинально змінюють розмір пенсії працюючого пенсіонера, — каже Олена Воронкова. — Додається страховий стаж, набутий пенсіонером, та у випадку, якщо пенсіонер отримував гарну офіційну заробітну плату, збільшиться коефіцієнт індивідуального заробітку. Враховуючи, що основним критерієм для визначення розміру пенсії є заробітна плата особи та рік виходу на пенсію, суттєвими такі перерахунку бувають не дуже часто. Інколи це 20-50 грн, але інколи й 1000-1200 грн. В першу чергу це залежить від розміру заробітної плати, яку пенсіонер отримував після виходу на пенсію".

Важливо

Пенсія в Україні: кому в березні підвищать виплати майже на 900 гривень

Юристка звертає увагу, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може відбуватись у двох випадках:

якщо пенсіонер продовжував працювати та має не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі;

якщо пенсіонер продовжував працювати і має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.

Нагадаємо, що люди, які доглядають за хворим родичем, що має I групу інвалідності, можуть накопичити стаж навіть у період, коли вони не працювали.

Раніше Фокус писав, на які пенсії можуть розраховувати громадяни України з інвалідністю у 2024 році.