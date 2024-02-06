Пенсія в Україні: кому в березні підвищать виплати майже на 900 гривень

Підвищення пенсійних виплат буде індивідуальним. Воно безпосередньо залежить від поточного розрахункового розміру пенсії, який розраховується за певною формулою і не враховує можливі додаткові надбавки.

Related video

Пенсії в Україні почнуть переглядати з 1 березня. Точного розміру індексації поки що не встановлено, його буде розраховано наприкінці лютого. Однак за прогнозами, очікується, що індексація становитиме приблизно 13%. Це означає, що підвищення на суму 900 грн отримають пенсіонери, чиї поточні пенсії становлять 6923 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Підвищення пенсій для українців буде індивідуальним і залежить насамперед від поточного розрахункового розміру пенсії. Цей розмір розраховується за певною формулою і не враховує всі можливі додаткові надбавки.

Більшість українців, як стверджують журналісти, можуть розраховувати на підвищення виплат. У минулі періоди індексації уряд також встановлював мінімальний розмір підвищення. Ймовірно, цього року ситуація повториться.

Важливо зазначити, що в Україні переважна більшість пенсіонерів отримують пенсії до 4 тис. грн. У середньому розмір пенсії становить 5385 грн. У Києві ж пенсіонери отримують найбільші пенсії — у середньому 7248 грн. Це пояснюється тим, що в столиці рівень заробітних плат вищий. Найменші пенсії виплачують жителям Тернопільської області, де середній розмір пенсії становить 4070 грн.

При цьому середня пенсія не означає, що більшість українців на заслуженому відпочинку отримують таку суму. Насправді ж більшість українців отримують пенсії, розмір якої менший за середній.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців не зможе отримати пенсійні виплати у 2024 році. Усе тому, що з 1 січня українцям для виходу на пенсію потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Також нагадаємо, що в Україні можуть не виплачувати зарплати і пенсії бюджетникам на тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу.