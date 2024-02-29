Несмотря на полномасштабное вторжение, пенсии в Украине растут по графику. В ближайшие месяцы пенсионные выплаты вырастут дважды: с 1 марта состоится общая индексация, а с 1 апреля повысят пенсии работающим пенсионерам. Фокус исследовал, что будет происходить с выплатами.

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Индексация, ожидающая украинских пенсионеров, — уже третья с начала полномасштабной войны. С 1 марта 2024 года пенсии в Украине вырастут почти на 8%, а средняя пенсия по прогнозам увеличится до 5717 грн. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "От 100 до 1500 грн: как и кому повысят пенсии в Украине с 1 марта и с 1 апреля".

В марте 2024 года перерасчет выплат коснется более 10 миллионов граждан:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также с 1 марта на 8% будут проиндексированы пенсии 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

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Размер индексации вычислен на базе окончательных официальных показателей развития экономики. Инфляция в 2023 году составила 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, — 7%.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2024 №185 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", предусмотрено проведение индексации пенсий, назначенных до 01.01.2024 в размере 1,0796, то есть на 7,96%. Как отметила в разговоре с Фокусом адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, минимальная сумма индексации согласно пункту 3 этого постановления составит 100 грн, а максимальный размер по аналогии с индексацией 2023 года ограничивается суммой 1500 грн .

"Вместе с тем, ограничение суммы индексации размером 1500 грн является противоправным, о чем свидетельствуют решения судов по нашим клиентам в 2023-м. Практика по этому вопросу пока формируется, но и в 2024 году мы планируем продолжать восстанавливать нарушенные права пенсионеров", — отметила юрист.

По ее словам, повышение не получат те пенсионеры, которым пенсия назначена в 2024 году, а также те, у которых размер пенсии, назначенной до 01.01.2024, не достигал минимального и которые к такой пенсии получали доплату до минимального размера. Дело в том, что за счет индексации увеличится их размер пенсии, но в то же время будет уменьшена сумма доплаты в пределах того же минимального размера пенсии.

Те, у кого размер пенсии был ниже минимального, повышение не получат Фото: УНИАН

С 1 апреля состоится также автоматический перерасчет пенсий для 654 тыс. работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

"Такие перерасчеты не столь кардинально меняют размер пенсии работающего пенсионера, — говорит Елена Воронкова, — Добавляется страховой стаж, приобретенный пенсионером, и в случае, если пенсионер получал хорошую официальную заработную плату, увеличится коэффициент индивидуального заработка. Учитывая, что основным критерием для определения размера пенсии является заработная плата лица и год выхода на пенсию, существенными такие перерасчета бывают не очень часто. Иногда это 20-50 грн, но иногда и 1000-1200 грн. В первую очередь это зависит от размера заработной платы, которую пенсионер получал после выхода на пенсию".

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Юрист обращает внимание, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам может происходить в двух случаях:

если пенсионер продолжал работать и имеет не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, независимо от перерывов в работе;

если пенсионер продолжал работать и имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не раньше, чем через два года со дня обращения за назначением (предыдущим перерасчетом) пенсии.

Напомним, что люди, которые ухаживают за больным родственником, имеющим I группу инвалидности, могут накопить стаж даже в период, когда они не работали.

Ранее Фокус писал, на какие пенсии могут рассчитывать граждане Украины с инвалидностью в 2024 году.