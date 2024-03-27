Індексація пенсій у березні: чому не всім громадянам підвищили виплати

Пенсія призначається, враховуючи сплачені внески до ПФУ та розмір офіційної зарплати, тоді як пенсійна виплата також включає в себе різні доплати.

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У березні відбулася індексація пенсій, яку обіцяли на рівні 7,96%, проте виплати деяких громадян зросли менше, ніж очікувалося. Видання "ТСН.ua" пояснило, чому так відбулося.

Журналісти з посиланням на ПФУ зауважили, що є різниця між поняттями "пенсія" й "пенсійна виплата". Зокрема, пенсія призначається за підсумками стажу, тобто зі сплачених внесків у Пенсійний фонд та розміру офіційної зарплати. Натомість пенсійна виплата — це пенсія та різні доплати. У березні під індексацію потрапили саме пенсії. Ті, у кого пенсія більша за мінімальну, отримали не 7,96% підвищення, а близько 5-6%. Крім цього, максимальна сума індексації була обмежена у 1500 гривень.

Чому деякі пенсіонери отримали лише по 100 гривень

За поясненням Мінсоцполітики, пенсії у громадян, які вийшли на заслужений відпочинок у 2021-2023 роках, набагато вищі, ніж в інших з таким же стажем, через значне зростання середньої зарплати. Тому цього року такі пенсії не підлягали індексації, тоді як додаткові 100 гривень — це доплата, як було у минулих роках.

Чому майже не змінилися виплати у тих, хто став пенсіонером у 2019-2020 роках

Виданню у ПФУ пояснили, що пенсії тих, хто вийшов на відпочинок у 2019-2020 роках та має повний стаж, не індексувалися протягом 2020-2023 роках, оскільки були високими. Натомість були доплати в розмірі 335 гривень, які скасували у 2024 році. Після індексацію цього року доплати вийшли меншими, ніж 335 гривень. Призначена виплата не може бути зменшеною, тому її залишили на попередньому рівні. Незначне підвищення отримали громадяни з пенсією в понад 11 тисяч гривень та з понаднормовим стажем.

Нагадаємо, у квітні трьом категоріям українців піднімуть пенсійні виплати. Підвищення буде автоматично, тому не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Раніше повідомляли, що пенсіонери можуть отримати доплату в майже тисячу гривень. Це стосується громадян від 80 років, які отримують пенсію за віком, потребують постійного догляду.