Индексация пенсий в марте: почему не всем гражданам повысили выплаты

Пенсия назначается, учитывая уплаченные взносы в ПФУ и размер официальной зарплаты, тогда как пенсионная выплата также включает в себя различные доплаты.

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В марте состоялась индексация пенсий, которую обещали на уровне 7,96%, однако выплаты некоторых граждан выросли меньше, чем ожидалось. Издание "ТСН.ua" объяснило, почему так произошло.

Журналисты со ссылкой на ПФУ отметили, что есть разница между понятиями "пенсия" и "пенсионная выплата". В частности, пенсия назначается по итогам стажа, то есть из уплаченных взносов в Пенсионный фонд и размера официальной зарплаты. Зато пенсионная выплата — это пенсия и различные доплаты. В марте под индексацию попали именно пенсии. Те, у кого пенсия больше минимальной, получили не 7,96% повышения, а около 5-6%. Кроме этого, максимальная сумма индексации была ограничена в 1500 гривен.

Почему некоторые пенсионеры получили только по 100 гривен

По объяснению Минсоцполитики, пенсии у граждан, вышедших на заслуженный отдых в 2021-2023 годах, гораздо выше, чем у других с таким же стажем, из-за значительного роста средней зарплаты. Поэтому в этом году такие пенсии не подлежали индексации, тогда как дополнительные 100 гривен — это доплата, как было в прошлых годах.

Почему почти не изменились выплаты у тех, кто стал пенсионером в 2019-2020 годах

Изданию в ПФУ объяснили, что пенсии тех, кто вышел на отдых в 2019-2020 годах и имеет полный стаж, не индексировались в течение 2020-2023 годах, поскольку были высокими. Зато были доплаты в размере 335 гривен, которые отменили в 2024 году. После индексации этого года доплаты получились меньше, чем 335 гривен. Назначенная выплата не может быть уменьшенной, поэтому ее оставили на прежнем уровне. Незначительное повышение получили граждане с пенсией в более 11 тысяч гривен и со сверхурочным стажем.

Напомним, в апреле трем категориям украинцев поднимут пенсионные выплаты. Повышение будет автоматически, поэтому не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут получить доплату в почти тысячу гривен. Это касается граждан от 80 лет, которые получают пенсию по возрасту, нуждаются в постоянном уходе.