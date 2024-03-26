Пенсионеры могут получить прибавку в почти 1000 гривен: что для этого нужно

Размер надбавки определяется как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года он составляет 2361 гривну.

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Некоторые пенсионеры могут получить доплату к пенсии в размере 944 гривны. Об этом сообщили в издании OBOZ.UA.

Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и постановлению Кабмина "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход" ежемесячную доплату могут рассчитывать граждане в возрасте от 80 лет.

Кроме этого, такие пенсионеры должны сами проживать, нуждаться в постоянном постороннем уходе и получать пенсию по возрасту. Например, граждане, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют право на такую помощь. Кроме этого, необходимость постоянного постороннего ухода должен быть подтвержден заключениями врачей и документально.

Зато размер помощи определяется как 40% от прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность. С 1 января он составляет 2361 гривну. В результате размер доплаты к пенсионным выплатам вырос до 944,4 гривны.

Напомним, в Пенсионном Фонде рассказали, что украинцы могут узнать размер будущих пенсионных выплат и возраст выхода на заслуженный отдых. Это можно сделать с помощью "пенсионного калькулятора".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля вырастут выплаты у пенсионеров, которые продолжают работать. Размер надбавки будет составлять от 333 до 562 гривны.