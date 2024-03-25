Украинцам увеличат пенсии на почти 600 гривен в апреле: кто может рассчитывать на повышение

Работающие пенсионеры, которые не имели перерасчета выплат в течение двух лет, могут получить надбавку в апреле. В частности, она зависит от размера пенсий и количества приобретенного стажа.

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С 1 апреля у пенсионеров, которые продолжают работать, вырастут выплаты почти на 600 гривен. Об этом сообщили в OBOZ.UA.

Журналисты отметили, что 2,7 миллиона украинских пенсионеров продолжают работать. Они имеют право на перерасчет пенсионных выплат, поскольку их стаж увеличивается.

Подобный перерасчет выплат происходит не чаще, чем раз в два года. Поэтому пенсионеры, которые работали в течение двух лет и не имели перерасчета выплат, вероятно, смогут получить повышение в апреле.

На сколько вырастут пенсионные выплаты после перерасчета

Повышение будет зависеть от некоторых фактов, в частности размера пенсий, количества страхового стажа. Выплаты увеличатся на:

333 гривны для пенсионеров, чьи выплаты составляют 5 тысяч гривен, а стаж был в 30 лет при выходе на заслуженный отдых;

400 гривен для тех, чья пенсия составляет 6 тысяч гривен, а стаж — 30 лет;

562 гривны для граждан с пенсией в 562 гривны.

Кому еще увеличат выплаты

Кроме этого, пенсии повысят тем, кто выполнил нормы по страховому стажу и достиг 65-летнего возраста. Размер пенсии не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты у тех, кто достиг 65-летнего возраста и имеет 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Напомним, в Пенсионном Фонде рассказали, что украинцы могут рассчитать будущий размер выплат и возраст выхода на пенсию. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом и ввести свои данные и сумму актуального дохода.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане могут досрочно выйти на пенсию. Для этого нужно иметь на это подать и подать ряд документов в Пенсионный фонд Украины.