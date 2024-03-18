В Украине повысили выплаты ветеранам: сколько теперь им будут платить

В постановлении Кабинетам министров сказано, что теперь минимальная пенсия не зависит от размера прожиточного минимума.

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Украинским ветеранам в марте будут выплачивать обновленные суммы государственной помощи. Так, теперь размер выплат не будет привязан к размеру прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность. Об этом сказано в постановлении Кабмина Украины.

Ранее минимальная пенсия ветеранов была связана с указанным прожиточным минимумом. Когда размер прожиточного минимума рос, то увеличивались и выплаты ветеранам. Размер выплат высчитывал так:

лица с инвалидностью I группы, полученной в результате военных действий получали 650% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность;

ІІ группы – 525%;

ІІІ группы – 360%;

участники боевых действий и пострадавшие за участие в Революции Достоинства – 210%.

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Сколько теперь будут платить ветеранам

Если прожиточный минимум будет расти, пенсии ветеранов будут оставаться на прежнем уровне. Сейчас размер выплат следующий:

лица с инвалидностью I группы приобретенной в результате войны получают 15 347 гривен – (выплаты увеличились на 1 742,50 гривны после повышения прожиточного минимума 1 января 2024 года);

ІІ группы – 12 396 гривен – (плюс 1 407,75 гривен);

ІІІ группы – 8,5 тысячи гривен – (плюс 965 гривен).

Также увеличились выплаты участникам боевых действий и пострадавшим в результате Революции Достоинства. Сейчас государство выплачивает им по 4 958 гривен. Размер выплат увеличился на 562 гривны.

Выплаты на детей: сколько будут платить семьям погибших защитников

С 1 апреля 2024 года дети погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины от российских захватчиков, но не состояли в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ), будут получать повышенную денежную помощь от государства. Выплаты будут следующими:

на одного ребенка — 7,8 тысячи гривен;

на каждого несовершеннолетнего, если в семье двое и более детей — до 6,1 тысячи гривен.

Эти выплаты будут начисляться при двух условиях, а именно:

погибший кормилец не состоял в составе добровольческих формирований территориальных общин;

у погибшего не было страхового стажа, который был бы ему необходим для назначения пенсии по III группе инвалидности — от 1 до 15 лет.

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Напомним, военнослужащим, которые воюют с россиянами на передовой, планируют платить до 200 тысяч гривен ежемесячно. Также Фокус объяснял, какие есть условия для назначения пенсии по потере кормильца.