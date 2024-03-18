В Україні підвищили виплати ветеранам: скільки тепер їм платитимуть

У постанові Кабінету міністрів сказано, що тепер мінімальна пенсія не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

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Українським ветеранам у березні виплачуватимуть оновлені суми державної допомоги. Так, тепер розмір виплат не буде прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це йдеться в постанові Кабміну України.

Раніше мінімальна пенсія ветеранів була пов'язана із зазначеним прожитковим мінімумом. Коли розмір прожиткового мінімуму зростав, то збільшувалися і виплати ветеранам. Розмір виплат вираховував так:

особи з інвалідністю I групи, отриманою внаслідок воєнних дій, отримували 650% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність;

ІІ групи — 525%;

ІІІ групи — 360%;

учасники бойових дій та постраждалі за участь у Революції Гідності — 210%.

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Скільки тепер платитимуть ветеранам

Якщо прожитковий мінімум зростатиме, пенсії ветеранів залишатимуться на колишньому рівні. Наразі розмір виплат наступний:

особи з інвалідністю І групи, набутою внаслідок війни, отримують 15 347 гривень — (виплати збільшилися на 1 742,50 гривні після підвищення прожиткового мінімуму 1 січня 2024 року);

ІІ групи — 12 396 гривень — (плюс 1 407,75 гривень);

ІІІ групи — 8,5 тисячі гривень — (плюс 965 гривень).

Також збільшилися виплати учасникам бойових дій та постраждалим внаслідок Революції Гідності. Зараз держава виплачує їм по 4 958 гривень. Розмір виплат збільшився на 562 гривні.

Виплати на дітей: скільки платитимуть сім'ям загиблих захисників

З 1 квітня 2024 року діти загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України від російських загарбників, але не перебували у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), отримуватимуть підвищену грошову допомогу від держави. Виплати будуть такими:

на одну дитину — 7,8 тисячі гривень;

на кожного неповнолітнього, якщо в сім'ї двоє і більше дітей — до 6,1 тисячі гривень.

Ці виплати нараховуватимуться за двох умов, а саме:

загиблий годувальник не перебував у складі добровольчих формувань територіальних громад;

у загиблого не було страхового стажу, який був би йому необхідний для призначення пенсії за III групою інвалідності — від 1 до 15 років.

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Нагадаємо, військовослужбовцям, які воюють із росіянами на передовій, планують платити до 200 тисяч гривень щомісяця. Також Фокус пояснював, які є умови для призначення пенсії по втраті годувальника.