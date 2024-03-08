Українським пенсіонерам виплачують надбавку від ООН: хто отримує допомогу

Додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році продовжують отримувати пенсіонери, які мають пенсію до 3 250 гривень.

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Деякі українські громадяни від початку повномасштабного вторгнення Росії отримують фінансову підтримку від різноманітних благодійних та урядових організацій. На додаткові виплати можуть розраховувати й пенсіонери з низькими виплатами, яким ще з літа 2023 року грошову допомогу надають у рамках Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН). Як повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), у 2024 році гроші пенсіонерам доплачуватимуть у дев'яти регіонах.

Виплати від ВПП ООН: що відомо

Зазначається, що грошову підтримку можуть розраховувати одержувачі пенсій, зокрема й внутрішньо переміщених особи, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, які є в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Також виплати надаються:

пенсіонерам, які отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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Скільки доплачуватимуть пенсіонерам у 2024 році

Так, якщо пенсіонер отримує 2,4 тисячі гривень, йому доплатять 850 гривень, а якщо пенсія становить 3 тисячі гривень, то сума доплати становитиме 250 гривень. У 2024 році, як зауважують у ПФУ, виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН надходитиме пенсіонерам, які проживають:

у Дніпропетровській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Луганській області;

у Миколаївській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Херсонській області;

у Чернігівській області.

Виплата додаткової грошової допомоги відбувається:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію на "Укрпошті" – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення поштового оператора.

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Додаткові виплати для українців з інвалідністю

Водночас наразі ВПП ООН реалізовує в Україні другий етап програми допомоги українцям. Так, додаткові нарахування надходять особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а саме:

ті, хто не отримує допомогу від інших міжнародних організацій;

ті, хто не отримує виплати як внутрішньо переміщена особа (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Міністерством реінтеграції)

ті, хто отримує менш ніж 3 250 гривень соціальних виплат від держави.

Раніше стало відомо, що у Києві почали виплачувати 30 тисяч гривень мобілізованим громадянам. Також у Міністерстві соціальної політики розповіли про майбутню пенсійну реформу в Україні. За словами заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, для впровадження нової пенсійної системи Україна використає досвід низки європейських країн.