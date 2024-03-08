Допоможе досвід Німеччини чи Австрії: як в Україні хочуть змінити принцип нарахування пенсій

У Міністерстві соціальної політики працюють над тим, щоб усі українці отримували справедливі пенсії. Для пенсійної реформи уряд збирається запозичити досвід інших країн.

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В Україні діє солідарна пенсійна система, але багато пенсіонерів отримують виплати, які не можуть перекрити їхні витрати. Не виправляють ситуацію і щорічні індексації пенсій, тому держава хоче змінити систему, за якою розраховуються виплати. Про це розповіла в інтерв'ю виданню Oboz.ua заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Вона пояснила, що головна умова високих пенсій — високі страхові внески. Тому, як вважає Марчак, потрібно вивести зарплати з тіні, щоб у літньому віці українці не опинялися за межею бідності.

Пенсійна реформа: яку модель розглядають в уряді

За словами заступника міністра соціальної політики, зараз держава намагається вирішити одразу кілька завдань. Перше — зробити так, щоб громадяни з однаковими пенсійними правами, але які в різні роки вийшли на пенсію, отримували однакові виплати. Друге — компенсувати знецінення виплат для громадян, які вийшли на пенсію багато років тому. Третє завдання — зробити пенсійну систему простішою, прозорішою і справедливішою. Як зазначила Марчак, у Мінсоці вже проаналізували досвід інших держав і запозичили напрацювання.

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"Ми досліджували європейську практику, вивчили різні моделі. І модель, яку ми можемо запропонувати, згідно з нашими розрахунками, дасть змогу уникнути необхідності застосовувати всі ці надбавки. Це не наше ноу-хау, це модель, яка використовується в багатьох європейських країнах (Німеччина, Австрія, Литва, Кіпр та інші)", — розповіла вона.

Дар'я Марчак каже, що уряд уже готує системні рішення, які допоможуть виправити ситуацію з пенсійними виплатами в Україні. Але навіть реформа не допоможе тим українцям, які офіційно працювали 15 років і сплачували внески з мінімальної зарплати, отримувати високу пенсію. На рівень життя в літньому віці сильно впливають два фактори: тривалий страховий стаж і висока "біла" зарплата.

"Важливо стимулювати громадян чесно сплачувати внески. Це не тільки допоможе нинішнім пенсіонерам, а й дасть змогу збільшити свій майбутній розмір пенсії", — наголосила Дар'я Марчак.

Пенсії українців з 1 березня: як змінилися виплати

У перший день весни в Україні почалася індексація пенсійних виплат. Очікується, що середня пенсія українців у 2024 році збільшиться і становитиме 5 717 гривень, писав Фокус у своїй статті: "Від 100 до 1500 грн: як і кому підвищать пенсії в Україні з 1 березня і з 1 квітня".

Березневий перерахунок пенсій відбудеться для більш ніж десяти мільйонів громадян, а саме:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також із 1 березня на 8% буде проіндексовано пенсії 20,8 тисячі науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

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Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам можуть виплатити одразу шість пенсій. У ПФУ назвали умову, яку потрібно виконати для того, щоб отримати таку виплату. Також Фокус розповідав, як пенсіонери судяться з державою через пенсії.