Поможет опыт Германии или Австрии: как в Украине хотят изменить принцип начисления пенсий

В Министерстве социальной политики работают над тем, чтобы все украинцы получали справедливые пенсии. Для пенсионной реформы правительство собирается позаимствовать опыт других стран.

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В Украине действует солидарная пенсионная система, но многие пенсионеры получают выплаты, которые не могут перекрыть их расходы. Не исправляют ситуацию и ежегодные индексации пенсий, поэтому государство хочет изменить систему, по которой рассчитываются выплаты. Об этом рассказала в интервью изданию Oboz.ua заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Она объяснила, что главное условие высоких пенсий — высокие страховые взносы. Поэтому, как считает Марчак, нужно вывести зарплаты из тени, чтобы в пожилом возрасте украинцы не оказывались за чертой бедности.

Пенсионная реформа: какую модель рассматривают в правительстве

По словам заместителя министра социальной политики, сейчас государство пытается решить сразу несколько задач. Первая – сделать так, чтобы граждане с одинаковыми пенсионными правами, но которые в разные годы вышли на пенсию, получали одинаковые выплаты. Вторая – компенсировать обесценивание выплат для граждан, которые вышли на пенсию много лет назад. Третья задача — сделать пенсионную систему проще, прозрачней и справедливей. Как отметила Марчак, в Минсоце уже проанализировали опыт других государств и позаимствовали наработки.

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"Мы исследовали европейскую практику, изучили разные модели. И модель, которую мы можем предложить, согласно нашим расчетам, позволит избежать необходимости применять все эти надбавки. Это не наше ноу-хау, это модель, используемая во многих европейских странах (Германия, Австрия, Литва, Кипр и другие)", — рассказала она.

Дарья Марчак говорит, что правительство уже готовит системные решения, которые помогут исправить ситуацию с пенсионными выплатами в Украине. Но даже реформа не поможет тем украинцам, которые официально работали 15 лет и уплачивали взносы с минимальной зарплаты, получать высокую пенсию. На уровень жизни в пожилом возрасте сильно влияют два фактора: длительный страховой стаж и высокая "белая" зарплата.

"Важно стимулировать граждан честно платить взносы. Это не только поможет нынешним пенсионерам, но и позволит увеличить свой будущий размер пенсии", — подчеркнула Дарья Марчак.

Пенсии украинцев с 1 марта: как изменились выплаты

В первый день весны в Украине началась индексация пенсионных выплат. Ожидается, что средняя пенсия украинцев в 2024 году увеличится и будет составлять 5 717 гривен, писал Фокус в своей статье: "От 100 до 1500 грн: как и кому повысят пенсии в Украине с 1 марта и с 1 апреля".

Мартовский перерасчет пенсий состоится для более чем десяти миллионов граждан, а именно:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также с 1 марта на 8% будут проиндексированы пенсии 20,8 тысячи ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

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Напомним, в Украине некоторым пенсионерам могут выплатить сразу шесть пенсий. В ПФУ назвали условие, которое нужно выполнить для того, чтобы получить такую выплату. Также Фокус рассказывал, как пенсионеры судятся с государством из-за пенсий.