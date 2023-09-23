30% от зарплаты: Шмыгаль анонсировал пенсионную реформу с бальной системой, подробности

По словам премьер-министра, уже в следующем году власти планируют провести справедливую индексацию, которая позволит значительно увеличить сумму выплат.

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В 2024 году в Украине планируют провести пенсионную реформу, которая должна значительно повысить сумму выплат для граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 22 сентября.

По его словам, главная цель изменений, которые произойдут уже в следующем году, обеспечение пенсионерам пенсионных выплат не ниже 30% от средней заработной платы гражданина в течении жизни. Если вместе с накопительной составляющей, то речь уже идет о сумме в не менее 50%.

"С 1 марта 2024 года уже второй раз во время большой войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", — говорится в сообщении.

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Также в начисление пенсий планируют ввести бальную систему, которая должна будет выровнять диспропорции между пенсионерами, которые только недавно вышли на заслуженный отдых и остальными.

Соответственно, выплаты тех, кто уже давно вышел на пенсию, должны будут подтянуться до современного уровня.

Бальная система пенсий: как это работает

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что каждый месяц трудоустроенные граждане будут платить взносы в Пенсионный фон. После этого он будет пересчитан на баллы в соответсвии с зарплатой.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. Сделаем солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат. Некоторые надбавки могут начислить автоматически, тогда как за другими нужно лично обращаться в Пенсионный фонд Украины.