Пенсии в Украине: кому могут выплатить 6-кратную пенсию единовременно

По информации ПФУ, срок выплаты 6-кратной пенсии наступает со следующего месяца после снятия пенсионера с учета по месту постоянного проживания при отъезде за границу.

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С марта и апреля 2024 года в Украине состоится индексация пенсий, однако есть нюансы, когда пенсионер может получить одновременно шесть собственных пенсий. Такие нормы содержит закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", объясняют в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Как отмечается в информации ПФУ, во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается согласно действующему законодательству (ст. 47, 51 упомянутого закона).

"Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", — поясняется в законе.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению, которое пенсионер должен подать в региональное отделение ПФУ. Срок выплаты — со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

Кроме того, украинцы, которые являются работниками коммунальных и государственных учреждений, могут рассчитывать на единовременную 10-кратную выплату пенсионного обеспечения при выходе на пенсию.

Такое начисление будет осуществляться на основании страхового стажа, в который включаются все указанные в перечне периоды работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты, а также должности, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

По каким основаниям можно потерять начисления

В то же время в ПФУ напоминают, что есть пять оснований для отмены пенсий:

неверные сведения в предоставленных документах;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

в случае смерти пенсионера;

если лицо не получало пенсию в течение шести месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

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Напомним, 27 февраля в Пенсионном фонде Украины объяснили, как изменится размер пенсий после индексации в марте.