Если работать на полставки: украинцам объяснили, как будут насчитывать стаж

По информации журналистов, полный стаж человеку, который работает на полставки, засчитают только при одном условии.

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С началом войны некоторых трудоустроенных украинцев перевели работать на неполную ставку. Так работодатели, у которых возникли финансовые трудности из-за полномасштабного вторжения ВС РФ не только экономят бюджет, но и не оставляют без работы своих сотрудников. Однако многих граждан волнует вопрос по поводу начисления стажа в этом случае. Об этом пишет профильное издание "На пенсии".

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Как объясняется в публикации, страховой стаж – это период, за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Например, если сначала сотруднику выплачивали минимальную зарплату, а потом перевели на полставки, тогда работодатель платил государству 50% минимального страхового взноса ежемесячно. То есть стаж засчитывается пропорционально уплаченным взносам.

Если же работодатель каждый месяц платил за своего сотрудника полную сумму взноса, значит и страховой стаж будут засчитывать в полном объеме. Также не будет учитываться срок вашей работы на предприятии.

Индексация пенсий в марте 2024

С 1 марта в Украине состоится масштабная индексация пенсий — выплаты, как ожидается, вырастут примерно на 13%. Но повышение будет различаться в зависимости от категории пенсионеров. То есть, у кого-то размер пенсии может увеличиться на 13%, тогда как у остальных, примерно, на 7%. В Кабмине рассчитывают, что после индексации средняя пенсия украинских пенсионеров должна достичь 6 тысяч гривен.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отмечали, что для индексации берется только основной размер пенсии, то есть надбавки не учитываются. Сама индексация происходит по формуле, которая закреплена в украинском законодательстве: половину уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста заработной платы. При этом учитываются данные за последние три года.

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Ранее Фокус рассказывал, почему некоторым украинским пенсионерам могут приостановить выплаты с 1 апреля. Также напомним, что в 2024 году в Украине увеличился страховой стаж для выхода на пенсию. Но, у некоторых украинцев есть право досрочно выйти на отдых.