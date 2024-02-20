Индексация пенсий: кому из украинцев не повысят выплаты в марте (видео)

По данным ПФУ, повышение пенсий индивидуальное и отличается в зависимости от категории пенсионеров. Поэтому во время индексации кто-то может получить на 13% больше, а кто-то — только на 7%.

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Индексация пенсий, запланированная на март этого года, будет касаться не всех категорий пенсионеров. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью YouTube-каналу "Укринформ ТВ".

Как отметила глава ведомства, не все граждане с 1 марта будут получать повышенные пенсии. К этим категориям относятся пенсионеры, которые:

получают самые высокие пенсии;

имеют пенсию меньше минимальной;

вышли на пенсию в последние три года.

Что касается категории пенсионеров, которые получают наименьшую пенсию, сейчас им доплачивают сумму, которой не хватает до гарантированной законодательством пенсионной выплаты. Эта доплата с 1 марта аннулирована, но это не уменьшит размера пенсии, поскольку будет компенсирована за счет индексации.

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С 1 марта в Украине состоится масштабная индексация пенсий — выплаты вырастут примерно на 13%. Однако повышение индивидуальное, поэтому оно будет различаться в зависимости от категории пенсионеров. Следовательно, кто-то может получить на 13% больше, а кто-то — только на 7%. По расчетам Кабинета Министров, после индексации средняя пенсия украинских пенсионеров должна достичь 6 тысяч гривен.

Как отметили специалисты Пенсионного фонда Украины, следует учитывать, что для индексации берется только основной размер пенсии, без каких-либо надбавок. Персонально повышение рассчитывается по формуле, закрепленной действующим законодательством: половину уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста заработной платы. При этом учитываются данные за последние три года.

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