Індексація пенсій: кому з українців не підвищать виплати у березні (відео)

За даними ПФУ, підвищення пенсій індивідуальне і відрізняється залежно від категорії пенсіонерів. Тому під час індексації хтось може отримати на 13% більше, а хтось — лише на 7%.

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Індексація пенсій, запланована на березень цьогоріч, стосуватиметься не всіх категорій пенсіонерів. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю YouTube-каналу "Укрінформ ТВ".

Як зазначила очільниця відомства, не всі громадяни з 1 березня отримуватимуть підвищені пенсії. До цих категорій належать пенсіонери, які:

отримують найвищі пенсії;

мають пенсію меншу за мінімальну;

вийшли на пенсію в останні три роки.

Щодо категорії пенсіонерів, які отримують найменшу пенсію, наразі їм доплачують суму, якої не вистачає до гарантованої законодавством пенсійної виплати. Ця доплата з 1 березня анульована, але це не зменшить розміру пенсії, оскільки буде компенсована за рахунок індексації.

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Березнева індексація пенсій — що відомо

З 1 березня в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій — виплати зростуть приблизно на 13%. Однак підвищення індивідуальне, тому воно буде різниться залежно від категорії пенсіонерів. Отже, хтось може отримати на 13% більше, а хтось — лише на 7%. За розрахунками Кабінету Міністрів, після індексації середня пенсія українських пенсіонерів має сягнути 6 тисяч гривень.

Як зауважили фахівці Пенсійного фонду України, слід враховувати, що для індексації береться лише основний розмір пенсії, без будь-яких надбавок. Персонально підвищення розраховується за формулою, закріпленою чинним законодавством: половину рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника зростання заробітної плати. При цьому враховуються дані за останні три роки.

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