Якщо працювати на півставки: українцям пояснили, як нараховуватимуть стаж

За інформацією журналістів, повний стаж людині, яка працює на півставки, зарахують тільки за однієї умови.

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З початком війни деяких працевлаштованих українців перевели працювати на неповну ставку. Так роботодавці, у яких виникли фінансові труднощі через повномасштабне вторгнення ЗС РФ, не тільки економлять бюджет, а й не залишають без роботи своїх співробітників. Однак багатьох громадян хвилює питання щодо нарахування стажу в цьому випадку. Про це пише профільне видання "На пенсії".

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Як пояснюється в публікації, страховий стаж — це період, за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Наприклад, якщо спочатку співробітнику виплачували мінімальну зарплату, а потім перевели на півставки, тоді роботодавець сплачував державі 50% мінімального страхового внеску щомісяця. Тобто стаж зараховується пропорційно сплаченим внескам.

Якщо ж роботодавець щомісяця платив за свого співробітника повну суму внеску, значить і страховий стаж зараховуватимуть у повному обсязі. Також не буде враховуватися термін вашої роботи на підприємстві.

Індексація пенсій у березні 2024 року

З 1 березня в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій — виплати, як очікується, зростуть приблизно на 13%. Але підвищення різнитиметься залежно від категорії пенсіонерів. Тобто, у когось розмір пенсії може збільшитися на 13%, тоді як у решти, приблизно, на 7%. У Кабміні розраховують, що після індексації середня пенсія українських пенсіонерів має сягнути 6 тисяч гривень.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) зазначали, що для індексації береться тільки основний розмір пенсії, тобто надбавки не враховуються. Сама індексація відбувається за формулою, яка закріплена в українському законодавстві: половину рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника зростання заробітної плати. При цьому враховуються дані за останні три роки.

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Раніше Фокус розповідав, чому деяким українським пенсіонерам можуть призупинити виплати з 1 квітня. Також нагадаємо, що 2024 року в Україні збільшився страховий стаж для виходу на пенсію. Але, у деяких українців є право достроково вийти на відпочинок.