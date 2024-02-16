Деяким пенсіонерам із 1 квітня зупинять виплати: кому це загрожує та як себе убезпечити

Частина пенсіонерів має пройти фізичну ідентифікацію у відділенні ПФУ або "Ощадбанку". Ті, хто не може прийти особисто, можуть підтвердити особу онлайн.

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Частина українських пенсіонерів може втратити виплати вже з 1 квітня. У тому, кому це загрожує та як уникнути такої проблеми, розібралися журналісти Today UA.

Хто може втратити пенсію?

Припинити виплати можуть пенсіонерам, які не пройдуть фізичну ідентифікацію. Це стосується українців, які мали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року й отримують гроші через "Ощадбанк".

Під час пандемії коронавірусу ідентифікацію не вимагали, але з липня 2023 року ситуація змінилася. Усі пенсіонери із зазначеної категорії мали пройти процедуру до 31 грудня, але уряд подовжив цей термін на три місяці. Тобто ідентифікуватися можна до 31 березня 2024 року.

Як пройти ідентифікацію?

Для цього потрібно особисто прийти у відділення Пенсійного фонду за місцем проживання або до "Ощадбанку". Із собою необхідно взяти документи, які підтверджують особу, та пенсійне посвідчення.

Для пенсіонерів, які не можуть особисто з’явитися у відділенні ПФУ або банку, запровадили окрему опцію. Ідентифікуватися можна онлайн — через відео.

Для цього потрібно зайти на сайт Пенсійного фонду й обрати на верхній панелі вкладку "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку". Потім необхідно слідувати рекомендаціям на самому порталі.

Що буде, якщо не ідентифікуватися до 31 березня?

Пенсіонерам, які не пройдуть фізичну ідентифікацію, зупинять виплати. Пенсію не скасовуватимуть, а саме призупинять. Тобто гроші надходитимуть на особистий рахунок, але банк їх не надсилатиме на картку особи.

Після того, як пенсіонер пройде ідентифікацію, виплати відновлять. Гроші мають виплатити з дати, коли перерахування було заморожене.

Нагадаємо, також у березні відбудеться індексація пенсій в Україні. Деяким пенсіонерам підвищать виплати на 1000 гривень.

У 2024 році в Україні збільшився страховий стаж для виходу на пенсію. Однак деякі громадяни можуть піти на відпочинок достроково.