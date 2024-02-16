Деяким українцям підвищать пенсії на 1000 гривень з березня: про кого мова

Індексація пенсій очікується на рівні 13% з березня. Під час неї враховуватиметься розмір пенсій, що розраховувався за формулою.

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У березні відбудеться індексація пенсій, у результаті чого українці отримають підвищення виплат. Видання OBOZ.UA розрахувало розмір майбутніх пенсій.

Журналісти зазначили, що під час індексації враховується лише той розмір пенсій, що розраховувався за формулою. Якщо особі додатково підвищували виплати, зокрема згідно з державними гарантіями, через додатковий стаж, доплати, то таке підвищення не враховуватиметься при індексації.

Важливо

Пенсія в Україні: кому в березні підвищать виплати майже на 900 гривень

Якщо українцю виповнилося 65 років, і він має норму щодо стажу, мінімальний розмір його пенсії становить 40% мінімалки (2840 гривень). Якщо пенсія за формулою становить 2700 гривень, то особа отримуватиме 2840 гривень. Проте згідно з індексацією, розрахунковий розмір відбудеться за формулою (2700 гривень).

Яку пенсію отримуватимуть українці після індексації

Відповідно до індексації пенсії можуть підвищити на 13%, а саме:

на 100 — 299 грн — для тих, хто має значну прибавку до розрахункового розміру пенсії;

на 300 — 399 грн — для тих, хто отримує до 3076 гривень;

на 400 — 499 грн — для тих, чий розмір пенсії становить від 3077 до 3846 грн;

на 500 — 599 грн — для тих, чия пенсія від 3847 до 4615 грн;

на 600 — 699 грн — для тих, чия пенсія становить від 4616 до 5378 грн;

на 700 — 799 грн — для пенсіонерів з виплатами від 5379 до 6153 грн;

на 800 — 899 грн — якщо пенсія становить від 6154 до 6923 грн;

на 900 — 999 грн — якщо пенсіонер отримує від 6924 до 7692 грн;

на 1000 грн — якщо пенсія українця понад 7693 грн.

Нагадаємо, українці з інвалідністю першої групи отримуватимуть 100% пенсії за віком, другої групи — 90%, третьої — 50% пенсії за віком.

Раніше у ПФУ розповіли, що певним громадянам можуть зараховувати стаж навіть за період, коли ті не займалися трудовою діяльністю. Для цього існує три умови.