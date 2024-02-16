Некоторым украинцам повысят пенсии на 1000 гривен с марта: о ком речь

Индексация пенсий ожидается на уровне 13% с марта. Во время нее будет учитываться размер пенсий, который рассчитывался по формуле.

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В марте состоится индексация пенсий, в результате чего украинцы получат повышение выплат. Издание OBOZ.UA рассчитало размер будущих пенсий.

Журналисты отметили, что при индексации учитывается только тот размер пенсий, который рассчитывался по формуле. Если лицу дополнительно повышали выплаты, в частности согласно государственным гарантиям, через дополнительный стаж, доплаты, то такое повышение не будет учитываться при индексации.

Важно

Пенсия в Украине: кому в марте повысят выплаты почти на 900 гривен

Если украинцу исполнилось 65 лет, и он имеет норму по стажу, минимальный размер его пенсии составляет 40% минималки (2840 гривен). Если пенсия по формуле составляет 2700 гривен, то человек будет получать 2840 гривен. Однако согласно индексации, расчетный размер произойдет по формуле (2700 гривен).

Какую пенсию будут получать украинцы после индексации

В соответствии с индексацией пенсии могут повысить на 13%, а именно:

на 100 — 299 грн — для тех, кто имеет значительную прибавку к расчетному размеру пенсии;

на 300 — 399 грн — для тех, кто получает до 3076 гривен;

на 400 — 499 грн — для тех, чей размер пенсии составляет от 3077 до 3846 грн;

на 500 — 599 грн — для тех, чья пенсия от 3847 до 4615 грн;

на 600 — 699 грн — для тех, чья пенсия составляет от 4616 до 5378 грн;

на 700 — 799 грн — для пенсионеров с выплатами от 5379 до 6153 грн;

на 800 — 899 грн — если пенсия составляет от 6154 до 6923 грн;

на 900 — 999 грн — если пенсионер получает от 6924 до 7692 грн;

на 1000 грн — если пенсия украинца более 7693 грн.

Напомним, украинцы с инвалидностью первой группы будут получать 100% пенсии по возрасту, второй группы — 90%, третьей — 50% пенсии по возрасту.

Ранее в ПФУ рассказали, что определенным гражданам могут засчитывать стаж даже за период, когда те не занимались трудовой деятельностью. Для этого существует три условия.