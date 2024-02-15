В Україні зростуть військові пенсії: як зміняться виплати з березня

Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо збільшення військових пенсій та порядок проведення індексації, яка, як очікується, може бути на рівні 13%.

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З 1 березня в Україні очікується зростання військових пенсій. Це стане можливим через щорічну індексацію. Про це повідомило видання "На пенсії".

Пенсії військових почали підлягати індексації на загальних підставах з минулого року.

Видання наголосило, що остаточне рішення щодо збільшення пенсійних виплат і порядок проведення індексації з березня 2024 року повинен ухвалити Кабінет Міністрів України. За попередніми даними, орієнтовний рівень індексації становитиме 13%.

У результаті цього зросте основний розмір пенсій без надбавок. Зокрема, з березня повинні зрости мінімальні пенсії за інвалідністю для військовослужбовців. Наразі ж ці виплати виглядають наступним чином:

5512,19 гривні для осіб з I групою інвалідності;

5262,01 гривні для осіб з II групою інвалідності;

5010,64 гривні для осіб з III групою інвалідності.

Очікується, що в березні розмір військових пенсій збільшиться приблизно на 651-716 гривень. Проте залежно від звання, посади, причини групи інвалідності, ці виплати можуть бути вищими ще на 10-30%.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні почнуть переглядати пенсії. Точний розмір індексації встановлять наприкінці лютого, проте за прогнозами вона буде на рівні 13%.

Раніше повідомлялося, що точний розмір пенсії з інвалідності стає відомим після присвоєння групи. Проте за інформацією Пенсійного фонду, у 2024 році особи з першою групою отримуватимуть 100% пенсії за віком, другої — 90%, третьої — 50%.