В Украине вырастут военные пенсии: как изменятся выплаты с марта

Кабмин примет окончательное решение об увеличении военных пенсий и порядок проведения индексации, которая, как ожидается, может быть на уровне 13%.

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С 1 марта в Украине ожидается рост военных пенсий. Это станет возможным из-за ежегодной индексации. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Пенсии военных начали подлежать индексации на общих основаниях с прошлого года.

Издание отметило, что окончательное решение об увеличении пенсионных выплат и порядок проведения индексации с марта 2024 года должен принять Кабинет Министров Украины. По предварительным данным, ориентировочный уровень индексации составит 13%.

В результате этого вырастет основной размер пенсий без надбавок. В частности, с марта должны вырасти минимальные пенсии по инвалидности для военнослужащих. Сейчас же эти выплаты выглядят следующим образом:

5512,19 гривны для лиц с I группой инвалидности;

5262,01 гривны для лиц со II группой инвалидности;

5010,64 гривни для лиц с III группой инвалидности.

Ожидается, что в марте размер военных пенсий увеличится примерно на 651-716 гривен. Однако в зависимости от звания, должности, причины группы инвалидности, эти выплаты могут быть выше еще на 10-30%.

Напомним, с 1 марта в Украине начнут пересматривать пенсии. Точный размер индексации установят в конце февраля, однако по прогнозам она будет на уровне 13%.

Ранее сообщалось, что точный размер пенсии по инвалидности становится известным после присвоения группы. Однако по информации Пенсионного фонда, в 2024 году лица с первой группой будут получать 100% пенсии по возрасту, второй — 90%, третьей — 50%.