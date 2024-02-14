Повномасштабна війна — не АТО: чому сьогодні військові не можуть вийти на пенсію раніше

Військові можуть вийти на пенсію в будь-якому віці, відслуживши 25 календарних років. Скорочується цей термін, якщо служба проходила в "гарячих точках". Але поки що ці норми не поширюються на захисників, які зараз на фронті.

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Нещодавно нардепка Галина Третьякова опублікувала інформацію про те, яка кількість військових пенсіонерів проживає в Україні. З'ясувалося, в нашій країні налічується 367 644 таких людей. Тих, хто молодший за 60 років — 177 тисяч 181 особа. З них 156 тисяч — не перебувають на військовій службі або взагалі не працюють.

На пенсію — за вислугу років

Військові пенсіонери — особи, які отримують пенсію за нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб". До них належать ті, хто отримує пенсію за вислугу років та у зв'язку з інвалідністю.

За словами юристки ГО "Юридична сотня" Ірини Дмитренко, на пенсію за вислугу років можна вийти в будь-якому віці після звільнення зі служби за наявності щонайменше 25 років календарної вислуги. Або якщо є 25 років страхового стажу, з яких 12,5 років — служба в силових структурах, можна вийти на пенсію в 45 років.

"Важливо, що до вислуги років належить не тільки військова служба, а й, наприклад, служба в поліції, судовій охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній кримінально-виконавчій службі, час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу до силових структур, а також час навчання у вишах, якщо по закінченню навчання присвоєно офіцерське (спеціальне) звання", — говорить Фокусу Дмитренко.

Розмір пенсії за вислугу років залежить від розміру грошового забезпечення, одержуваного під час служби, і вислуги. За законом, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, участь в українській миротворчій місії в Іраку, час участі в АТО/ООС рахується як один місяць за три місяці.

Є також періоди, які враховуються як один місяць служби за два місяці вислуги, — це перебування на льотній роботі в реактивній і турбогвинтовій авіації, на посадах водолазів, час служби в деяких відділеннях військових госпіталів і судово-медичних установах.

Перебування на посадах, де виконання обов'язків пов'язане із систематичними стрибками з парашутом, служба в підрозділах спеціального призначення СБУ, МВС та НГУ, у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, на посадах саперів, дає право на обчислення вислуги як один місяць служби за півтора місяця.

"Під час дії правового режиму воєнного стану період участі в бойових діях не вважається пільговим обчисленням, оскільки відсутня про це вказівка в законодавстві. Наразі в парламенті перебуває законопроєкт, покликаний виправити цю ситуацію. Зокрема, пропонується в пільговому обчисленні рахувати період участі в бойових діях і перебування в полоні. Законопроєкт не розглянуто Верховною Радою", — додає Дмитренко.

Половина від зарплати

Що стосується розміру пенсії, то за наявності 20 років вислуги пенсіонер отримує 50% від суми грошового забезпечення. За вислуги понад 20 років — додатково плюс 3% за кожен рік.

Якщо людина пішла на пенсію у зв'язку з досягненням граничного віку або за станом здоров'я, розмір пенсії становить 55% грошового забезпечення.

"Закон, звичайно, визначає мінімальний і максимальний розмір пенсії за вислугу років. Пенсія не може бути меншою за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і більшою за 70% грошового забезпечення", — зазначає юристка.

Для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії максимальний розмір встановлено на 100%.

Що стосується пенсії по інвалідності, то для її отримання важливі дві умови: наявність інвалідності, пов'язаної з виконанням обов'язку військової служби або з проходженням військової служби, і звільнення зі служби.

Вік людини, яка претендує на такий вид пенсії, не має значення, оскільки інвалідність може настати в будь-якому віці.

Розмір пенсії по інвалідності, як і пенсії за вислугу років, залежить від розміру грошового забезпечення і становить 100% для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. Друга і третя групи мають право відповідно на 80% і 60%.

Інші ж особи з інвалідністю I групи мають право на 70%, II — 60%, III групи — 40% відповідних сум грошового забезпечення.

До обох видів пенсій передбачено встановлення надбавок і доплат. Наприклад, надбавка за утримання непрацездатних членів сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожну особу.

Крім того, військові пенсіонери мають право на перерахунок пенсій у зв'язку зі зміною розміру грошового забезпечення. Тобто щоразу, коли у діючих військових збільшується грошове забезпечення, військові пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсій.

Фокус раніше писав, чи підлягають військові пенсіонери мобілізації.

Також Фокус розповідав, хто з військовослужбовців не платитиме військові збори зі свого грошового забезпечення.