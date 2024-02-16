Некоторым пенсионерам с 1 апреля остановят выплаты: кому это грозит и как себя обезопасить

Часть пенсионеров должна пройти физическую идентификацию в отделении ПФУ или "Ощадбанка". Те, кто не может прийти лично, могут подтвердить личность онлайн.

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Часть украинских пенсионеров может потерять выплаты уже с 1 апреля. В том, кому это грозит и как избежать такой проблемы, разобрались журналисты Today UA.

Кто может потерять пенсию?

Прекратить выплаты могут пенсионерам, которые не пройдут физическую идентификацию. Это касается украинцев, которые имели статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают деньги через "Ощадбанк".

Во время пандемии коронавируса идентификацию не требовали, но с июля 2023 года ситуация изменилась. Все пенсионеры из указанной категории должны были пройти процедуру до 31 декабря, но правительство продлило этот срок на три месяца. То есть идентифицироваться можно до 31 марта 2024 года.

Как пройти идентификацию?

Для этого нужно лично прийти в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или "Ощадбанка". С собой необходимо взять документы, подтверждающие личность, и пенсионное удостоверение.

Для пенсионеров, которые не могут лично явиться в отделение ПФУ или банка, ввели отдельную опцию. Идентифицироваться можно онлайн — через видео.

Для этого нужно зайти на сайт Пенсионного фонда и выбрать на верхней панели вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи". Затем необходимо следовать рекомендациям на самом портале.

Что будет, если не идентифицироваться до 31 марта?

Пенсионерам, которые не пройдут физическую идентификацию, остановят выплаты. Пенсию не будут отменять, а именно приостановят. То есть деньги будут поступать на личный счет, но банк их не будет отправлять на карточку лица.

После того, как пенсионер пройдет идентификацию, выплаты возобновят. Деньги должны выплатить с даты, когда перечисление было заморожено.

Напомним, также в марте состоится индексация пенсий в Украине. Некоторым пенсионерам повысят выплаты на 1000 гривен.

В 2024 году в Украине увеличился страховой стаж для выхода на пенсию. Однако некоторые граждане могут уйти на отдых досрочно.