Пенсии в Украине: кто в 2024 году досрочно получит выплаты

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, выйти на досрочную пенсию в 2024 году могут сразу семь категорий граждан.

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В 2024 году для украинцев, которые собираются выйти на пенсию по возрасту, увеличился страховой стаж. Однако за некоторыми гражданами оставили право выходить на заслуженный отдых досрочно. Об этом рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на надбавку за детей

Как объяснили в ПФУ, в первой части статьи 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" сказано, что право на назначение досрочной пенсии по возрасту предоставляют:

лицам, болеющим гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

людям с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы;

женщинам, которые родили пятерых или более детей и воспитывали их до шестилетнего возраста, матерям лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, у которых нет инвалидности;

военным, принимавших участия в боевых действиях, и некоторым другим категориям граждан, которым предоставлен статус участника боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны;

супругам (супругу) не вступившим в повторный брак, детям, ставшим лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, и родителям со статусом семей погибших (умерших) ветеранов войны;

гражданам, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда;

лицам, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

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Ранее украинцев предупредили, что для выхода на пенсию понадобится достаточное количество трудового стажа. Также Фокус рассказывал, что оформить пенсию в Украине можно при нехватке стажа. Как объяснили в Пенсионном фонде, страховой стаж для назначения пенсии можно докупить как себе, так и третьим лицам.