Будут работать дольше: украинцы в 2024 году будут выходить на пенсию по-новому

Через несколько лет только половина украинцев будут иметь достаточный страховой стаж, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, отметила эксперт Лидия Ткаченко. По ее мнению, можно ожидать, что в Украине вырастет пенсионный возраст.

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В 2024 году увеличивается страховой стаж для украинцев, которые планируют выйти на пенсию по возрасту. По сравнению с предыдущим годом они должны на 12 месяцев дольше платить взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Далеко не все украинцы смогут отработать столько времени, чтобы уйти на пенсию в 60. О том, чего ожидать с 1 января, рассказали в издании "Обозреватель".

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Осталось шесть недель до перерасчета пенсий в Украине: кто будет получать больше

60-летние граждане Украины, которые выходили на пенсию в 2023 году, должны иметь страховой стаж от 30 лет. Однако с 1 января нужно работать дольше — об этом говорится в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Журналисты опубликовали объяснения старшего научного сотрудника Института демографии и социсследований Лидии Ткаченко, которая отметила, что значительная часть украинцев будет иметь проблемы в связи с требованиями законодательства.

Пенсия в Украине — изменения с 1 января 2024 года

Украинцы имеют право выйти на пенсию в 60 лет, указано в законе. Но, чтобы получать пенсию, нужно определенное количество лет платить страховые взносы. До 2028 года период выплат будет расти ежегодно на 12 месяцев.

Стаж для выхода на пенсию в 2024 году:

от 31 года — если гражданину или гражданке исполнилось 60;

от 21 года — если исполнилось 63;

от 15 лет — если исполнилось 65.

Требования для выхода на пенсию — детали

Лидия Ткаченко отметила, что средний страховой стаж украинцев — 32 года. То есть на сегодня часть граждан Украины могут без проблем получать пенсию по возрасту. Эксперт предположила, что вскоре "повышение требований по стажу станет настоящей проблемой для определенного количества украинцев".

Причины возможных проблем — дальнейший рост страхового стажа. При этом стоит учесть чрезвычайные события, которые произошли в жизни украинцев в последние годы. Например, пандемия COVID-19, вторжение РФ, перечислила собеседница журналистов. Поэтому, по мнению Ткаченко, стоит повысить пенсионный возраст, а не вводить требования для получения пенсионных выплат.

Эксперт кратко напомнила предысторию вопроса. В частности, об особенностях пенсионной реформы, которую начали в 2017 году. Международный валютный фонд предлагал украинскому правительству просто поднять возраст выхода на пенсию. Однако правительство решило пойти другим путем: изменило правила получения пенсии. Начиная с 2017 года ежегодно растет срок, в течение которого нужно платить страховые взносы для выхода на пенсию.

По мнению Ткаченко, в 2027 году в 60 лет смогут уйти на заслуженный отдых и получать пенсионные выплаты только 55% украинцев. Поэтому указывает, что правительству нужно будет вносить изменения в законодательство и повышать пенсионный возраст.

"Это придется сделать рано или поздно. Насколько критическая ситуация, можно будет сказать только после войны. В состоянии чрезвычайной неопределенности делать какие-либо прогнозы слишком оптимистично", — сказала она.

Не хватает страхового стажа — что делать

Если гражданин хотел бы получать пенсию, а ему не хватает страхового стажа, то дефицитные годы можно "докупить", объяснили украинцам в Министерстве социальной политики. Чтобы сделать это, нужно пройти определенную процедуру на портале Пенсионного фонда — посещать региональные управления лично нет необходимости.

Также в Минсоцполитики сообщили, как рассчитать размер минимального страхового взноса: он составляет 22% от минимальной заработной платы. В 2023 году минимальная заработная плата — 6700 грн. Следовательно, минимальный страховой взнос — 1474 грн. В 2024 году размер взноса возрастет и будет равен 1562 грн. При этом размер взносов может быть больше — человек самостоятельно определяет, сколько хочет и имеет возможность платить.

Напоминаем, в 2024 году вырастет размер прожиточного минимума, в связи с чем вырастет размер минимальной и максимальной пенсии, а также ряда других выплат от государства. Также произойдет рост пенсионных выплат — Фокус разобрался, кто получит больше денег.