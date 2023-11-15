Осталось шесть недель до перерасчета пенсий в Украине: кто будет получать больше

Соласно госбюджету на 2024 год, прожиточный минимум вырастет на 268 гривен, а вместе с ним увеличатся пении и другие социальные выплаты.

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В январе 2024 года украинских пенсионеров ожидает повышение выплат. Это связано с повышением прожиточного минимума, от которого зависят пенсии и другие социальные выплаты. Изменение прожиточного минимума заложено в госбюджет Украины на 2024 год, который был принят 9 ноября.

На сколько вырастет прожиточный минимум и пенсии

Согласно принятому бюджету, с 1 января 2024 года базовый прожиточный минимум составит 2920 грн.

Для нетрудоспособных лиц прожиточный минимум вырастет на 268 грн – с 2093 грн до 2361 грн.

В соответствии с повышением прожиточного минимума изменятся и размеры пенсионных выплат:

минимальная пенсия вырастет на 268 грн – с 2093 до 2361 грн;

максимальная пенсия вырастет на 2680 грн – с 20 930 до 23 610 грн;

доплата за стаж сверх нормы вырастет на 2,6 грн за каждый год дополнительного стажа – с 20,9 до 23,6 грн.

Вместе с увеличением пенсий вырастут и другие выплаты: надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и другие.

От размера прожиточного минимума также зависят и суммы различных видов социальной помощи, которые в 2023 году не индексировались.

На сколько повысятся пенсии украинцев, которые имеют полный страховой стаж

Базовая норма стажа для выхода на пенсию составляет:

для мужчин – 35 лет;

для женщин – 30 лет.

Пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и которые имеют необходимое количество лет страхового стажа, назначается пенсия в размере не менее 40% минимальной зарплаты. С 1 января эта сумма вырастет на 160 грн – с 2680 грн до 2840 грн.

Индексация пенсий в 2024 году

Кроме повышения пенсий с января 2024 года, украинским пенсионера проведут индексацию выплат. Индексация запланирована на март 2024 года.

В Минсоцполитики подготовили новый механизм, который предусматривает введение коэффициентов и баллов. Это позволит устранить несправедливую разницу в суммах выплат для пенсионеров, которые в разное время вышли на пенсию на одинаковых условиях, но из-за минимальной разницы в размерах зарплат в разные годы, получают разные пенсии.

После индексации в марте следующего года средняя пенсия в Украине составит 6000 грн.

На текущий момент размер средней пенсии в Украине – 5311 грн. по сравнению с прошлым годом она выросла почти на 20%, то есть на 874 грн.

Напомним, в марте 2024 года будет индексация пенсий в Украине. Пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет, будут иметь незначительные повышения выплат. Размер индексации и темпы роста средней заработной платы — это два показателя, которые определяют размер индексации в соответствии с законом.

Ранее Фокус писал, кто получит больше 13 тысяч гривен пенсии.По данным пенсионного фонда, для пенсионеров с инвалидностью первой группы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС минимальные пенсионные выплаты установлены в размере более 13 тысяч гривен.