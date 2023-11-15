Залишилося шість тижнів до перерахунку пенсій в Україні: хто отримуватиме більше

Згідно з держбюджетом на 2024 рік, прожитковий мінімум зросте на 268 гривень, а разом із ним збільшаться пенсії та інші соціальні виплати.

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У січні 2024 року українських пенсіонерів очікує підвищення виплат. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму, від якого залежать пенсії та інші соціальні виплати. Зміну прожиткового мінімуму закладено в держбюджет України на 2024 рік, який ухвалили 9 листопада.

На скільки зросте прожитковий мінімум і пенсії

Згідно з ухваленим бюджетом, з 1 січня 2024 року базовий прожитковий мінімум становитиме 2920 грн.

Для непрацездатних осіб прожитковий мінімум зросте на 268 грн — з 2093 грн до 2361 грн.

Відповідно до підвищення прожиткового мінімуму зміняться і розміри пенсійних виплат:

мінімальна пенсія зросте на 268 грн — з 2093 до 2361 грн;

максимальна пенсія зросте на 2680 грн — з 20 930 до 23 610 грн;

доплата за стаж понад норму зросте на 2,6 грн за кожен рік додаткового стажу — з 20,9 до 23,6 грн.

Разом зі збільшенням пенсій зростуть й інші виплати: надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та інші.

Від розміру прожиткового мінімуму також залежать і суми різних видів соціальної допомоги, які у 2023 році не індексувалися.

На скільки підвищаться пенсії українців, які мають повний страховий стаж

Базова норма стажу для виходу на пенсію становить:

для чоловіків — 35 років;

для жінок — 30 років.

Пенсіонерам, яким виповнилося 65 років і які мають необхідну кількість років страхового стажу, призначають пенсію в розмірі не менше ніж 40% мінімальної зарплати. З 1 січня ця сума зросте на 160 грн — з 2680 грн до 2840 грн.

Індексація пенсій у 2024 році

Крім підвищення пенсій із січня 2024 року, українським пенсіонерам проведуть індексацію виплат. Індексація запланована на березень 2024 року.

У Мінсоцполітики підготували новий механізм, який передбачає введення коефіцієнтів і балів. Це дасть змогу усунути несправедливу різницю в сумах виплат для пенсіонерів, які в різний час вийшли на пенсію на однакових умовах, але через мінімальну різницю в розмірах зарплат у різні роки, отримують різні пенсії.

Після індексації в березні наступного року середня пенсія в Україні становитиме 6000 грн.

На поточний момент розмір середньої пенсії в Україні — 5311 грн. Порівняно з минулим роком вона зросла майже на 20%, тобто на 874 грн.

Нагадаємо, у березні 2024 року буде індексація пенсій в Україні. Пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, матимуть незначні підвищення виплат. Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати — це два показники, які визначають розмір індексації відповідно до закону.

Раніше Фокус писав, хто отримає понад 13 тисяч гривень пенсії.За даними пенсійного фонду, для пенсіонерів з інвалідністю першої групи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС мінімальні пенсійні виплати встановлені в розмірі понад 13 тисяч гривень.