Пенсію підвищать на 2680 грн: хто отримуватиме більше у 2024 році

Згідно з проєктом бюджету України на наступний рік, визначено категорію громадян, для яких значно зростуть пенсійні виплати.

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В Україні з 1 січня 2024 року максимальна пенсія збільшиться до 23 610 грн. Це на 2680 грн більше, ніж у 2023 році. Про це йдеться в проєкті бюджету України на 2024 рік.

Хто отримає підвищення?

Максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Із січня прожитковий мінімум для цієї категорії українців збільшиться з 2093 до 2361 грн. Отже, максимальна пенсія також зросте в десятикратному розмірі.

Хто має право на максимальну пенсію?

В Україні більшість людей, які отримують максимальну пенсію, належать до пільгових категорій. Це військові, чорнобильці. Також отримувати високі пенсії можуть ті, хто отримував високу білу зарплату. Наразі для того, щоб заробити максимальну пенсію, потрібно отримувати зарплату близько 70 тис. грн, до того ж протягом 35 років.

Судді у відставці — це єдина категорія українців, розмір пенсії яких не обмежений, їхня середня пенсія становить близько 100 тис. грн. Судді Конституційного суду мають право отримувати виплати без обмежень.

Середня пенсія в Україні

Середня пенсія в Україні, за останніми даними, становить 5,3 тис. грн. Традиційно найвищі пенсії отримують у Києві (це пов'язано з високою середньою зарплатою). Жителі столиці на заслуженому відпочинку в середньому отримують 7,1 тис. грн.

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Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також раніше повідомлялося, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо в них є непогашені стягнення.