Деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат: хто в зоні ризику

У громадян можуть забрати від 20 до 50% розміру пенсії в залежності від видів стягнень. Це стосується насамперед українців, які не сплачують аліменти та не відшкодовують збитки від розкрадання майна підприємств.

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Українські пенсіонери можуть втратити половину розміру своїх пенсійних виплат. Про це повідомило видання "На пенсії".

Не більше 50% від розміру пенсійних виплат можуть відрахувати на утримання членів сім’ї, зокрема це стосується аліментів; відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств або організацій; відшкодування збитків, пов'язаних із заподіянням шкоди здоров’ю та смертю потерпілого; у випадку повернення отриманих зайвих сум заробітної плати. У зв'язку з іншими видами стягнень можуть відрахувати трохи більше за 20%.

Крім цього, пенсіонеру, який відновив свою трудову або бізнес-діяльність, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд України протягом десяти днів. Якщо цього не зробити, то в обов'язковому порядку доведеться повернути надмірно виплачені суми. Також ПФУ може ухвалити рішення про відрахування 20% від майбутніх пенсійних виплат з метою погашення заборгованості, якщо пенсіонер сам відмовляється повертати кошти.

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Додають, що Пенсійний фонд можна повідомити про працевлаштування через подання відповідної заяви через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Нагадаємо, учасники бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Наразі це 523,25 гривні. Крім цього, загальний розмір пенсійних виплат осіб зі статусом УБД не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму. Тобто не менше 4395,30 гривень.

Деякі пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати додаткові 300 гривень на місяць. Цією грошовою підтримкою не можуть скористатися ті пенсіонери, розмір виплат чиїх сягає понад 10 340 гривень.