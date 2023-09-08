Пенсія в Україні: українці, які працювали в РФ, можуть залишитися без виплат

У Мінсоцполітики заявили, що такі українці повинні мати підтвердження від Пенсійного фонду Росії про те, що країна-агресор не виплачує їм пенсії. Цього вимагає чинне законодавство.

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Українці, які працювали на території РФ, а також мали там страховий стаж, можуть виникнути проблеми в отриманні соціальних виплат. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі ті українці, які поживали в РФ або в окупованих регіонах, а потім переїхали на підконтрольні Україні території, повинні мати підтвердження від Пенсійного фонду Росії, що країна-агресор не виплачує їм пенсії. Цього вимагає чинне законодавство.

Однак, як повідомляється, під час повномасштабної війни з Росією Україна не може отримати ці дані від РФ. Тому такі громадяни не можуть отримувати пенсії.

За словами Марчак, така проблема стосується лише кількох сотень пенсіонерів. Однак потенційно таких громадян може бути куди більше. Ба більше, Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення з Україною.

Також повідомлялося, що українські пенсіонери мають право на різні надбавки до пенсії. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, а за певними виплатами громадяни мають звертатися до Пенсійного фонду України. Так, пенсія розраховується відповідно до розміру зарплати, яку отримувала особа. Також, враховується стан здоров'я громадянина, вік та кількість страхового стажу.

Крім того, у Кабміні пояснили, коли українцям проіндексують пенсії та субсидії. За даними Міністерства соцполітики, індексація пенсійних виплат відбуватиметься з 1 березня, однак визначити терміни можна буде після затвердження держбюджету, який залежатиме від рівня інфляції в країні.