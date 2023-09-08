Пенсия в Украине: украинцы, которые работали в РФ, могут остаться без выплат

В Минсоцполитики заявили, что такие украинцы должны иметь подтверждение от Пенсионного фонда России о том, что страна-агрессор не выплачивает им пенсии. Этого требует действующее законодательство.

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Украинцы, которые работали на территории РФ, а также имели там страховой стаж, могут возникнуть проблемы в получении социальных выплат. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас те украинцы, которые поживали в РФ или в оккупированных регионах, а затем переехали на подконтрольные Украине территории, должны иметь подтверждение от Пенсионного фонда России, что страна-агрессор не выплачивает им пенсии. Этого требует действующее законодательство.

Однако, как сообщается, во время полномасштабной войны с Россией Украины не может получить эти данные от РФ. Поэтому такие граждане не могут получать пенсии.

По словам Марчак, такая проблема касается только нескольких сотен пенсионеров. Однако потенциально таких граждан может быть куда больше. Более того, Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении с Украиной.

Также сообщалось, что украинские пенсионеры имеют право на различные надбавки к пенсии. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, а за определенными выплатами граждане должны обращаться в Пенсионный фонд Украины. Так, пенсия рассчитывается в соответствии с размером зарплаты, которую получало лицо. Также, учитывается состояние здоровья гражданина, возраст и количество страхового стажа.

Кроме того, в Кабмине объяснили, когда украинцам проиндексируют пенсии и субсидии. По данным Министерства соцполитики, индексация пенсионных выплат будет производиться с 1 марта, однако определить сроки можно будет после утверждения госбюджета, который будет зависеть от уровня инфляции в стране.