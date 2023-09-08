Пенсия по инвалидности военнослужащим: какие денежные выплаты назначаются
В ПФУ отметили, что условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от Закона, согласно которому назначаются выплаты.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 7 сентября предоставил информацию о получении пенсий по инвалидности военнослужащими и от чего зависит размер денежной помощи. Соответствующее сообщение пресс-служба ПФУ опубликовала на своей странице в Facebook.
В пенсионном фонде отметили, что именно орган медико-социальной экспертизы определяет причину, группу, время наступления инвалидности.
"Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена инвалидность. В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы", — говорится в сообщении фонда.
Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от Закона, согласно которому назначаются выплаты.
Пенсии военнослужащим
Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.04.1992 No2262-ХІІІ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (статьи 18-23).
Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы;
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью вследствие войны денежные выплаты назначаются в размерах:
- I группа — 100% сумм денежного обеспечения;
- II группа — 80% сумм денежного обеспечения;
- III группа — 60% сумм денежного обеспечения.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
- I группа — 70% сумм денежного обеспечения;
- II группа — 60% сумм денежного обеспечения;
- III группа — 40% сумм денежного обеспечения.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:
- I группа — 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, с 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);
- II группа — 525% ПМ, с 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);
- ІІІ группа — 360% ПМ, с 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).
Напоминаем, для некоторых категорий пенсионеров индексация выплат состоялась только в июле 2023 года, но определенные граждане дополнительных денег вообще не получили.
Кабинет Министров принял постановление, которым установил дополнительные одноразовые социальные выплаты в августе, при этом размер выплат колеблется от 450 грн до 3100 грн.