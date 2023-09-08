Пенсія по інвалідності військослужбовцям: які грошові виплати призначаються

У ПФУ зазначили, що умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

Related video

Пенсійний фонд України (ПФУ) 7 вересня надав інформацію щодо отримання пенсій по інвалідності військовослужбовцями та від чого залежить розмір грошової допомоги. Відповідний допис пресслужба ПФУ опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У пенсійному фонді зазначили, що саме орган медико-соціальної експертизи визначає причину, групу, час настання інвалідності.

"Пенсія по інвалідності призначається особам, яким установлено інвалідність. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи", — йдеться у повідомленні фонду.

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

Пенсії військовослужбовцям

Умови призначення та розміри визначені Законом України від 09.04.1992 No2262-ХІI "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (статті 18-23).

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни грошові виплати призначаються у розмірах:

I група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група — 70% сум грошового забезпечення;

II група — 60% сум грошового забезпечення;

III група — 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 — 13 604,50 грн (2093×650%);

ІІ група — 525% ПМ, з 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);

ІІІ група — 360% ПМ, з 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).

Нагадуємо, для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року, але певні громадяни додаткових грошей узагалі не отримали.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні, водночас розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.