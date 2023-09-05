Надбавки до пенсії: на які виплати мають право літні українці

Деякі українські пенсіонери можуть разраховувати на додаткові надбавки до пенсії. Для того аби оформити або поновити надбавки, пенсіонеру необхідно звернутися із відповідною заявою органів ПФУ.

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Українські пенсіонери мають право на різноманітні надбавки до пенсії. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, а за певними виплатами громадяни мають звертатися у Пенсійний фонд України, повідомляє пресслужба ПФУ.

Пенсія розраховується відповідно до розміру зарплати, яку отримувала особа. Також, враховується стан здоров'я громадянина, вік і кількість страхового стажу.

Надбавки до пенсії через особливі потреби

Розмір цієї надбавки – 800 гривень. Вона надається, якщо:

особа старше 80 років і проживає самостійно;

громадянин потребує догляду і не має працездатних родичів;

людина потребує допомоги соціальних працівників.

Вікові надбавки до пенсії

Така надбавка надається автоматично, відповідно до віку:

300 гривень, якщо він набуває віку від 70 до 74 років включно;

456 гривень від 75 грн до 80 років,

570 грн – для осіб старше 80 років.

Але, якщо пенсія становить понад 10 340 грн., у такому разі не виплачуються жодні "вікові" надбавки, включаючи виплати людям старше 75 і 80 років.

Надбавки до пенсії за додатковий стаж

Громадяни України мають право на спеціальну доплату, якщо кількість стажу у жінки перевищує 30 років, у чоловіка – 35 років. У такому випадку пенсіонерам додається 1% від пенсії за кожен додатковий рік. Але ця сума не може перевищувати 1% від встановленої мінімальної пенсії за віком.

Для того аби оформити або поновити надбавки, пенсіонеру необхідно звернутися із відповідною заявою органів ПФУ, або подати онлайн через особистий кабінет на сайті пенсійного фонду.

В Україні в 2024 році підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання гарантованого розміру пенсії. Ті, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг певного віку може разраховувати на збільшення пенсії.

Нагадуємо, для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року, але певні громадяни додаткових грошей взагалі не отримали.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні, водночас розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.